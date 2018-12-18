مشاغل خانگی در استان قزوین حمایت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مریم بیدخام در سومین جلسه ساماندهی مشاغل خانگی و خرد که با حضور اعضاء کمیسیون اجتماعی شورای شهر قزوین، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده و معاون خدمت شهری شهرداری قزوین در محل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری برگزار شد اظهارداشت: اولین نمایشگاه اقتصاد خانواده با رویکرد حمایت از مشاغل خرد و خانگی در استان در ۲۸ آذرماه در قزوین برپا می شود.

بیدخام بیان کرد: موضوع ساماندهی مشاغل خانگی به لحاظ وضعیت معیشتی مردم بویژه افراد بیکار و دارای مشکلات اقتصادی از اعمیت زیادی برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین بر ضرورت مشارکت شهرداری در تأمین مکان مناسب برای عرضه محصولات تأکید کرد و خواهان تأمین فضاهای مناسب از سوی شهرداری برای ایجاد بازارچه های فصلی و دائمی برای مولدین مشاغل خانگی و صاحبان مشاغل خرد شد.

بیدخام افزود: به مناسبت شب یلدا با هماهنگی انجام شده با اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری و مسئولین یکی از مجتمع های تجاری در شهر قزوین مقرر شد نمایشگاهی با رویکرد حمایت از مشاغل خرد و خانگی و صنایع دستی برگزار شود.

وی اظهارداشت: در این نمایشگاه جامعه هدف برخی دستگاه ها از جمله سازمان میراث فرهنگی، بهزیستی، هلال احمر، کمیته امداد، سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه کار آفرینی و اشتغالزایی حضور دارند.

بیدخام بیان کرد: این نمایشگاه در حمایت از صاحبان مشاغل کوچک و خانگی به مدت پنج روز در هر ماه در قزوین برگزار خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین اظهارداشت: با توجه به مسائل و مشکلاتی که پیش روی حوزه اشتغال وجود دارد، مشاغل خرد و خانگی ظرفیت بسیارخوبی دارند و با حداقل سرمایه می توانند راه‌ اندازی شوند.

بیدخام گفت: امروزه کسب و کارهای خانگی راهکاری مهم در ایجاد اشتغال و درآمد در کشور به ویژه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی است که توسعه مشاغل خرد و خانگی یکی از سیاستهای مهم برای کاهش بیکاری و اشتغالزایی است.

وی افزود: توسعه مشاغل خرد و خانگی و حمایت از آنها موجب تقویت تولید کالای ایرانی و بهبود فضای کسب و کار می شود و از آنجا که استان قزوین ظرفیت بسیار خوبی در خصوص صنایع دستی و تولیدات خانگی دارد و با کم‌ترین هزینه ایجاد می‌شوند، یکی از مهم‌ ترین گام ها برای رفع بیکاری و کاهش آسیب های اجتماعی در استان توسعه مشاغل خانگی است.

بیدخام اضافه کرد: یکی از راههای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی حمایت و توسعه مشاغل خانگی است و کسب و کار با حمایت از ظرفیت مشاغل خانگی یکی از زمینه‌های افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و از جمله راهکارهای مناسب برای توسعه اشتغال های خرد و متوسط به ویژه برای بیکارانی است که دارای مهارت کافی هستند اما نمی توانند جذب بازار کار شوند.

در این جلسه در خصوص چگونگی توانمندسازی، بازاریابی محصولات و استفاده از ظرفیت روزبازارها برای فروش محصولات خانگی تبدال نظر شد.