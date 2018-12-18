به گزارش خبرگزاری و به نقل از سایت کمیته ملی المپیک، نشست بررسی چالش های ورزش بانوان با حضور مسئولان کمیته ملی المپیک و همچنین نواب رئیس و دبیران فدراسیونهای مختلف ورزشی برگزار شد.

در این نشست که در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد سیدرضا صالحی امیری ریاست کمیته ملی المپیک، شهنازی دبیر کل، حجت الاسلام نقویان رئیس کمیسیون فرهنگی، دکتر مهین فرهادی زاد رئیس کمیسیون ورزش زنان و جمعی از روسای فدراسیونها، نواب رئیس بانوان ، دبیران فدراسیونها و اعضای کمیسیونهای مختلف کمیته ملی المپیک مختلف ورزشی حضور داشتند.

در ابتدای این نشست مهین فرهادی زاد هدف از برپایی این نشست را تشریک مساعی و بحث و تبادل نظر در خصوص رسیدن به جایگاهی مطلوب در ورزش زنان عنوان داشت و گفت: خوشبختانه طی سالیان اخیر شاهد پیشرفتهای ارزشمندی در حوزه ورزش بانوان بوده ایم که برای استمرار در این موفقیت‌ها باید آسیب شناسی هایی در ابعاد مختلف صورت گیرد تا با برنامه ریزی بهتر فضای توسعه را برای آینده‌ای بهتر رقم بزنیم.

وی یادآور شد: خوشبختانه نگاهی که امروز در کمیته ملی المپیک دنبال می شود حمایت حداکثری از ورزش بانوان است و شکی ندارم که با استفاده از این ظرفیت و پشتیبانی مناسب صالحی امیری می توانیم گامهای موثر تری نسبت به گذشته برداریم.

در ادامه صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک ضمن تاکید بر فهم دقیق تر و عمیق تر از مبانی و مسایل فرهنگی اظهار داشت: مهمترین کارکرد فرهنگ درحوزه ورزش ایجاد انسجام ملی است؛ ورزش از مهمترین ابزارهای تقویت انسجام ملی است و تمامی دولت ها در تلاشند تا از طریق ورزش انسجام ملی خود را تقویت کنند. این در حالی است که تنها در ورزش است که غرور و هویت ملی تجلی می یابد و نمونه بارز آن زمانی است که ورزشکار ایرانی روی سکو قرار گرفته و در این لحظه هویت ایرانی در بستر ورزش تجلی پیدا می کند. ورزش انسجام بخش، هویت آفرین، شخصیت ساز و هم سازگارکننده اجتماعی است.

صالحی امیری با تاکید بر هدفی که در ورزش دنبال می شود اظهار داشت: مسلما انسانی که در مسیر و بستر ورزش قرار گرفته خود هدف نهایی است و در این میان کسب مدال و سکو، بستر رسیدن به این هدف متعالی هستند. اگر ما به دنبال توسعه در ورزش هستیم، توسعه انسانی و بها دادن به فرهنگ و اخلاقیات راه رسیدن به مقصد است.

وی افزود: فرهنگ به مثابه یک رود جاری است که همه انسانها جامعه از آن سیراب خواهند شد؛ حال اگر در ورزش فقدان آن احساس شود، همه انسانهای تشنه قیام خواهند کرد. بر همین اساس ریشه برخی بد اخلاقی ها در ورزش فاصله گرفتن از فرهنگ و عناصری است که به اسم فضیلت و اخلاق می شناسیم.

رئیس کمیته ملی المپیک در خصوص حضور زنان در ورزشگاه ها نیز افزود: حضور بانوان در ورزشگاهها نه تنها عامل ناهنجاری نیست بلکه به هنجارهای اخلاقی کمک می کند؛ حضور بانوان در ورزشگاه آزادی هنگام بازی پرسپولیس و تیم ژاپنی نشان داد که هواداران مرد حاضر در ورزشگاه با داشتن فرهنگ ایرانی چگونه ملاحظه این حضور را کردند و کوچکترین بی اخلاقی و رفتاری خارج از عرف شکل نگرفت. استراتژی ما در ورزش قهرمانی برابری جنسیتی است و حضور بیشتر زنان در مراکز علمی و سیاسی جهت ترسیم تصویری واقعی از ورزش زنان مورد انتظار ماست.

در ادامه نقویان رئیس کمیسیون فرهنگی کمیته ملی المپیک ضمن بررسی فلسفه وجودی انسانها اظهار داشت: مهمترین وظیفه ما انسان بودن است. اگر در جامعه ای قهرمانان اخلاقی را حذف کنید هیچ چیز باقی نمی ماند. ما باید فاصله پشت صحنه و روی صحنه را کم کنیم و به نحوی ورزشکاران را تربیت کنیم که با فعل شدن همراه باشد.یعنی ورزش زمینه و فضایی شود برای تربیت شان؛ بدین معنی که اگر زمینه مناسب فراهم شود این تربیت شکل می گیرد. اگر زمین، زمان و زمینه مناسب را برای بچه ها فراهم کنیم با جنس ایرانی که داریم می توانیم موفق باشیم. خانمها کارگردان تربیت هستند و اگرچه کسی آنها را نمی بیند ولی اصل کار در دست آنهاست.