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۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶:۰۷

بیانیه دولت ژاپن :

قطعنامه 1737 تاثیری در معاملات نفتی و اقتصادی توکیو با تهران ندارد

قطعنامه 1737 تاثیری در معاملات نفتی و اقتصادی توکیو با تهران ندارد

دبیر ارشد کابینه ژاپن روز جمعه طی مصاحبه ای مطبوعاتی هر گونه ارتباط بین تدابیر اتخاذ شده توسط دولت ژاپن در اجرای مفاد قطعنامه 1737 شورای امنیت و محدودیت روابط اقتصادی و نفتی خود با ایران را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از توکیو "شیوزاکی" بیانیه دولت ژاپن که طی آن به برخی تدابیر ویژه دراعمال محدویت معامله  با تعدادی شرکتها و افراد ایرانی مصروحه در متن قطعنامه  1737 اشاره شده است را، صرفا بر پایه ملاحظات هسته ای و موشکی قلمدادو تصریح نمود این تدابیر به جنبه های اقتصادی روابط دو کشور مربوط نمیشود.
در عین حال بنا بر گزارش خبرگزاری کیودو ژاپن ، وی به طور مشخص هر گونه ارتباط بین این اقدامات و مساله خرید نفت از ایران و توسعه میدان نفتی آزادگان را بی پایه خواند.
از طرف دیگر مقامات ژاپنی تصریح نموده اند که تمایلی برای اتخاذ تدابیری فراتر از مفاد قطعنامه 1737 نداشته و این سیاست در محتوای بیانیه مطبوعاتی دولت ژاپن هم که لیست افراد حقیقی و حقوقی مشمول محدودیت های مبادلات تجاری درآن درج شده است مشهوداست.
این بیانیه مطبوعاتی و اظهار نظرات صورت گرفته در واقع رد برخی گمانه زنیها و گزارشات مطبوعاتی است که بر پایه آن گفته شده بود ژاپن تصمیم دارد فراتر از قطعنامه شورای امنیت تعدادی شرکتهای ایرانی را مشمول تحریم و محدودیت های اقتصادی و معاملاتی نماید. 

لازم به یادآوری است که دولت ژاپن امروز در همسویی با قطعنامه 1737دارایی های 10 شرکت و 12 مقام ایرانی را بلوکه کرد. تارو آسو وزیر امور خارجه ژاپن در این خصوص گفت : باید این تدابیر را با قاطعیت اجرا کنیم ، زیرا برنامه هسته ای ایران بر نظام جلوگیری از گسترش سلاحهای هسته ای و پرونده هسته ای کره شمالی تاثیر می گذارد.

دولت ژاپن همچنین تصمیم گرفت تا از انتقال سرمایه های مرتبط با برنامه هسته ای و موشکی ایران جلوگیری کند.

کد مطلب 448896

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