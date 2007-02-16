توقف صدرنشن در ورزشگاه خانگی/ شاگردان دایی دو امتیاز دیگر را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 14 در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد، تیم فوتبال سایپا تهران برابر میهمان خود ملوان بندر انزلی به تساوی یک بر یک رضایت داد.

مجتبی قربانی در دقیقه 31 نیمه اول تیم ملوان را از میزبان قدرتمندش پیش انداخت اما ابراهیم صادقی در دقیقه 56 و از روی نقطه پنالتی گل تساوی بخش سایپا را به ثمر رساند.

ضمن اینکه علی دایی سرمربی و بازیکنان تیم سایپا به علت محرومیت از جایگاه ویژه این دیدار را تماشا کرد تا در غیاب او تیم میزبان دو امتیاز حساس را از دست بدهد.

در پایان این دیدار تیم سایپا با 42 همچنان صدرنشین ششمین دوره رقابتهای لیگ برتر است و تیم ملوان بندرانزلی هم با 17 امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارد.