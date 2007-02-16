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۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶:۱۳

/ هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر - جام خلیج فارس/

توقف صدرنشن در ورزشگاه خانگی/ شاگردان دایی دو امتیاز دیگر را از دست دادند

توقف صدرنشن در ورزشگاه خانگی/ شاگردان دایی دو امتیاز دیگر را از دست دادند

هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر با توقف تیم سایپا صدرنشین این مسابقات در ورزشگاه خانگی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از ساعت 14 در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد، تیم فوتبال سایپا تهران برابر میهمان خود ملوان بندر انزلی به تساوی یک بر یک رضایت داد.

مجتبی قربانی در دقیقه 31 نیمه اول تیم ملوان را از میزبان قدرتمندش پیش انداخت اما ابراهیم صادقی در دقیقه 56 و از روی نقطه پنالتی گل تساوی بخش سایپا را به ثمر رساند.

ضمن اینکه علی دایی سرمربی و بازیکنان تیم سایپا به علت محرومیت از جایگاه ویژه این دیدار را تماشا کرد تا در غیاب او تیم میزبان دو امتیاز حساس را از دست بدهد.

در پایان این دیدار تیم سایپا با 42 همچنان صدرنشین ششمین دوره رقابتهای لیگ برتر است و تیم ملوان بندرانزلی هم با 17 امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارد.

کد مطلب 448899

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