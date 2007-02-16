کاخ سفید : دولت وحدت ملی باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد / سخنگوی دولت فلسطین : موضع خصمانه آمریکا تنها به افزایش عزم ملت فلسطین می انجامد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"تونی اسنو" سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت : شروط ما همچنان همان( شروط قبلی) است.

وی بار دیگر بر تمایل آمریکا به "راه حل تشکیل دو کشور" تاکید کرد و گفت : فلسطینی ها مستحق داشتن کشوری هستند، آنها مستحق کشوری هستند که در کنار اسرائیل در صلح زندگی کند.

اسنو افزود: اسرائیل باید شریکی برای گفتگو داشته باشد که وجود اسرائیل را به رسمیت بشناسد؛ خشونت(مبارزه بر ضد اشغالگری) علیه اسرائیل را متوقف کند و نماینده توافقنامه های گذشته امضا شده بین فلسطینی ها و اسرائیل باشد.

وی گفت : اینها شروط اساسی است و امیدوارم اسرائیل اینگونه شریکی را پیدا کند.

در همین حال،"غازی حمد" سخنگوی دولت فلسطین در گفتگو با خبرگزاری فرانسه در پاسخ به موضع کاخ سفید در قبال دولت آینده فلسطین اظهار داشت : آمریکا همان اشتباه گذشته را مرتکب شد؛ واشنگتن مجازات و محاصره را آزمود و موفق نشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر آمریکا همین شیوه را برای رویارویی با دولت وحدت ملی آتی فلسطین که نماینده اجماع ملی فلسطینیان است در پیش بگیرد با اراده و خواست فلسطینی ها روبرو می شود که درباره برنامه ای واحد و دولت وحدت ملی توافق کرده اند.

حمد گفت : آمریکا جانبدارانه برخورد کرده و علیه ملت فلسطین اقدام می کند و مواضعی خصمانه علیه ملت فلسطین و خواست آنها را در دستور کار قرار می دهد.

وی تاکید کرد: این موضعگیری آمریکا تنها به افزایش پافشاری و عزم ملت فلسطین در پایبندی به اصول و مبانی ثابت خویش منجر می شود و اگر آمریکا به سیاست تهدید و محاصره و مجازات اصرار کند؛ خود این کشور زیان خواهد دید.

"اسماعیل هنیه" نخست وزیر فلسطین دیشب در جهت تشکیل دولت وحدت ملی در فلسطین استعفای خود را تقدیم "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین کرد و وی نیز با پذیرفتن آن، هنیه را مامور کرد تا دولت وحدت ملی را تشکیل دهد.

ابومازن با قرائت حکم مامور شدن هنیه برای تشکیل دولت وحدت ملی خطاب به هنیه گفت: از شما می خواهم که به قوانین و تصمیمات و قطعنامه های بین المللی و توافقنامه های امضا شده از سوی سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) احترام بگذارید.