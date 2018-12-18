قهرمانی و ورزش در کنار هم برای کودکان کار

به گزارش خبرنگار مهر ، روز دوشنبه بیست و ششم آذرماه کودکان کار از سوی اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی برای بار دوم به سالن ایثار محل تمرین بسکتبال تیم جانبازان شیراز برده شدند.

در این برنامه که با هدف الگوسازی و ورزش برای کودکان کار صورت گرفت ،جانبازان از خاطرات دوران دفاع مقدس و رشادتهای خود با کودکان سخن گفتند و کودکان را با معنای ایثار و فداکاری آشنا کردند.

در ادامه جانبازان انواع تکنیک های بسکتبال را به کودکان آموزش دادند.

مدیر اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی شهرداری شیراز در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: کودکان تشنه یادگیری هستند، محیط های پر آسیب و خشن می تواند الگوهای نامناسبی را به کودکان کار ارائه دهد و آنها را به مسیر نادرستی سوق دهد. باید الگوهای مناسبی را به کودکان معرفی کنیم. تیم بسکتبال جانبازان قطع نخاع می تواند الگوی بسیار مناسبی از قهرمانی برای همه کودکان باشد.

یوسف آفرینی، افزود: بیشتر از ۶ ماه است که در اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی شیراز برنامه های آموزشی و فرهنگی متعددی را برای کودکان کار ارائه می دهیم. وی گفت: مجموع این برنامه ها می تواند آینده این کودکان را تغییر دهد و در امر پیشگیری از بزهکاری موثر باشد و همچنین آنها را به سوی زندگی بهتر سوق دهد.

وی در پایان از تیم بسکتبال جانبازان شیراز تشکر کرد و افزود: این بزرگواران با محبت تمام پذیرای کودکان کار بودند و با دلسوزی و صبوری به کودکان آموزش دادند.