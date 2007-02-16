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۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۷:۰۱

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا:

بوش برای حمله به ایران به مجوز کنگره نیاز دارد

بوش برای حمله به ایران به مجوز کنگره نیاز دارد

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا شب گذشته اعلام کرد که رئیس جمهوری کشورش برای هر گونه حمله به ایران باید از کنگره اجازه بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست،"نانسی پلوسی" تصریح کرد:"کنگره باید خود را ثابت و این مسئله را روشن کند که هیچ مجوز قبلی برای رئیس جمهور و هیچ رئیس جمهوری برای وارد شدن به ایران وجود ندارد."

به نوشته این روزنامه، پلوسی از قانون الزام آوری که به رئیس جمهور دستور می دهد تا پیش از حمله به ایران به دنبال مجوزی برای این اقدام باشد، به شدت حمایت می کند.

اظهارات پلوسی در حالی صورت می گیرد که قرار است دموکراتها امشب درخواست خود را برای به رای گذاشتن قطعنامه غیرالزامی که مخالف استراتژی جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اعزام 21 هزارو 500 نیروی کمکی آمریکایی به عراق است، مطرح کنند.

از سوی دیگر، وزیر دفاع آمریکا شب گذشته اعلام کرد که واشنگتن به دنبال بهانه ای برای جنگ با ایران نیست و همزمان با آن فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا تصریح کرد که مدرکی برای اثبات مداخله ایران درعراق وجود ندارد.

هیلاری کلینتون سناتور دموکرات آمریکا نیز تاکید کرده است که جرج بوش هرگز بدون مجوز کنگره نمی تواند دست به اقدام نظامی علیه ایران بزند.

کد مطلب 448903

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