به گزارش خبرگزاری مهر، در این تفاهم نامه که به امضای مجید شایسته رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش و احمد عبدالعزیز مدیر کل مناطق آزاد کشور سوریه رسید، دو طرف در زمینه همکاری های تجاری، صنعتی ، نمایشگاهی و گردشگری به توافق رسیدند.

در مراسم امضای این تفام نامه که در جزیره کیش انجام شد ، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش بر ضرورت گسترش روابط همه جانبه دو کشور دوست و مسلمان ایران و سوریه تاکید کرد.

شایسته با اشاره به این که امضای این تفاهم‌نامه فرصت مناسبی برای توسعه همکاری اقتصادی دو کشور است، خاطرشان کرد : راهکارهای اجرایی این تفاهم نامه توسط یک کمیته مشترک اقتصادی طی سه ماه آینده تشکیل خواهد شد.

همچنین مدیر کل مناطق آزاد سوریه با ابراز امیدواری برای اجرایی شدن این تفاهم نامه، گفت: امضای این تفاهم نامه می تواند سر آغازانجام طرح های بزرگ اقتصادی بین دو کشور باشد.

احمد عبدالعزیز همچنین به روابط بسیار خوب و مستحکم دو کشور ایران و سوریه اشاره کرد و گفت: دمشق روابط استراتژیک خود را با تهران ادامه و گسترش خواهد داد.

جمهوری عربی سوریه با جمعیتی بالغ بر 13 میلیون نفر جمعیت و مساحتی حدود 185 هزار کیلومتر مربع دارای 8 منطقه آزاد است.

مناطق آزاد در جمهوری عربی سوریه در سواحل مدیترانه و فرودگاه بین المللی دمشق و در سایر مناطق مهم داخلی این کشور واقع شده اند تا از اهمیت ویژه استراتژیک برخوردار شوند.

فعالیت های مجاز در مناطق آزاد سوریه شامل فعالیت های تجاری، صنعتی، بازار آزاد می باشد.از جمله مزایای سرمایه گذاری در مناطق آزاد سوریه را می تواند معافیت از تمامی مالیات و عوارض، آزادی نقل و انتقال سرمایه و سود، آزادی در استخدام نیروی کار داخلی و خارجی در پروژه های مناطق مذکور، ارائه گواهی مبدا سوریه یا منطقه آزاد برای محصولات تولید شده در این مناطق آزاد، فراهم آوردن تمامی زیر ساخت های لازم برای پروژه های مناطق آزاد از قبیل آب، برق، تلفن ، اتوبان و فاضلاب و ... می باشد.

8 منطقه آزاد سوریه عبارتند از منطقه لاتاکیا، منطقه آزاد حلب ، بندر لاتاکیا، منطقه آزاد شهر رسانه ای ، منطقه آزاد عدرا، منطقه آزاد فرودگاه بین المللی دمشق، منطقه آزاد بندر تارتوس و منطقه آزاد دمشق.