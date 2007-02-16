پیروزی مس برابر فجرسپاسی/ توقف برق شیراز و پیکان در ورزشگاه خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، در ورزشگاه حافظیه شیراز تیم فوتبال برق در حالیکه در پایان نیمه اول با نتیجه یک بر صفر از تیم ذوب آهن اصفهان عقب بود، در نهایت موفق شد این شکست خانگی را با تساوی 2 بر 2 عوض کند.

سعید غلامزاده در دقیقه 68 و روبرت مارکوسی در دقیقه 77 برای برق شیراز گلزنی کردند و مهدی رجب زاده در دقایق 20 و 73 دو گل تیم ذوب آهن را به ثمر رساند.

در کرمان هم تیم مس در ورزشگاه سلیمی کیا با نتیجه 2 بر صفر برابر میهمان خود فجرسپاسی شیراز به برتری دست یافت که علاعبدالزهرا در دقیقه 26 و امیررضا شریفی 7+90 گلهای این دیدار را به ثمر رساند.

در ورزشگاه ایرانخودرو نیز تلاش دو تیم تهرانی پیکان و راه آهن در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید. همچنین دراین دیدار حسن اسلامی از تیم پیکان و هادی اصغری از تیم راه آهن با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شدند.

ضمن اینکه در اولین مسابقه هفته نوزدهم لیگ برتر تیم فوتبال سایپا در ورزشگاه خانگی برابر ملوان به تساوی یک بر یک رضایت داد.