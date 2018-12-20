تیم فوتبال شهرداری همدان دربستر مرگ/چنددستگی باعث سردرگمی شده است

خبرگزاری مهر-گروه استانها: قطار لیگ دسته دوم فوتبال کشور به نیمه راه رسید تا در ایستگاه تعطیلات نیمفصل استراحتی ۲۰ روزه داشته باشد و تیمها با تقویت خود و جذب بازیکنان مدنظر بتوانند عملکرد بهتری در نیمفصل دوم داشته باشند.
تیم فوتبال شهرداری همدان در نیمفصل نخست مسابقات برخلاف انتظارات هواداران عملکرد نسبتاً مناسبی نداشت و نتوانست آنطور که بایدوشاید انتظارات را برآورده کند و این عدم نتیجهگیری دلایل متعددی دارد که باید با کار کارشناسی موردبررسی قرار بگیرد.
چنددستگی باعث سردرگمی کادر فنی تیم شده است
برخلاف سایر تیمها که شاید یک یا دو تصمیمگیرنده دارند اما در تیم فوتبال شهرداری همدان هرکس صاحبنظر است و همین موضوع باعث شده تا هرکسی راجع به این تیم اظهارنظر کند و این چنددستگی باعث شده تا کادر فنی این تیم دچار سردرگمی شود.
یکبار یکی از اعضای شهر مصاحبه میکند که اگر نتایج تیم فوتبال شهرداری همدان ضعیف باشد بودجه این تیم قطع میشود و این تیم برای فصل آینده منحل خواهد شد که همین مصاحبه و دخالتهایی که اعضای شورای شهر در گوشه و کنار در این فصل انجام دادند بهنوعی تمرکز شهرداری همدان را به هم ریخت.
از طرفی دیگر از مدیرعامل و معاون ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان تا شهردار همدان هرکدام فشارهایی را به کادر فنی و بازیکنان شهرداری در گوشه و کنار وارد کردند که همین اتفاقات هرکدام به گونه ای باعث از دست رفتن روحیه بازیکنان این تیم شد.
متأسفانه باوجود اینکه شهرداری همدان از منابع مالی مشخص و خوبی برخوردار بوده اما عدم بهموقع تزریق منابع مالی و قرارداد بازیکنان این تیم باعث شد تا انگیزه لازم در این تیم وجود نداشته باشد و تمرکز بازیکنان در طول بازی به هم بریزد.
بازیکنان غیربومی این تیم به دلیل عدم وصول مطالبات و پاس نشدن چکها در تمرینات حاضر نشده بودند دو روز قبل که در تمرینات این تیم برای گرفتن گزارش حاضر شدیم بازیکنان غیربومی این تیم به دلیل عدم وصول مطالبات و پاس نشدن چکها در تمرینات حاضر نشده بودند و تنها عده محدودی از بازیکنان بومی و تستی که حضور داشتند تمرین میکردند.
همچنین بازیکنان این تیم به شدت از شرایط موجود ناراضی بودند و بیانگیزگی و نبود روحیه در بازیکنان تیم فوتبال شهرداری همدان بهوضوح دیده میشد که بهطورقطع با شرایط موجود در نیمفصل دوم باید شاهد دستوپا زدن تیم فوتبال شهرداری همدان تنها برای بقا باشیم.
بازیکنی که از مشکلات مالی رنج میبرد چگونه میتواند تمرکز لازم را داشته باشد به عقیده بسیاری از کارشناسان عدم نتیجهگیری تیم فوتبال شهرداری را باید در بیرون مستطیل سبز جستجو کرد جایی مدیران شهرداری همدان نتوانستند آن را مدیریت کنند شاید بدشانسی و عدم گلزنی هم یکی از دلایل این نتیجهگیریها باشد اما بازیکنی که از مشکلات مالی رنج میبرد چگونه میتواند تمرکز لازم را داشته باشد.
تهدید بازیکنان به اینکه اگر تیم نتیجه نگیرد فصل آینده تیم فوتبال شهرداری همدان منحل خواهد شد چه دلیلی میتواند داشته باشد؛ اگر این تیمی که خانه امید بسیاری از جوانان این استان در گوشهکنار است منحل شود چه سودی و خروجی برای شهرداری همدان خواهد داشت و این بودجه کجا هزینه خواهد شد که خروجی داشته باشد.
در حالی که بسیاری از شهرداریها در ورزش حرفهای تیم داری میکنند چرا باید تیم فوتبال شهرداری همدان منحل شود کمااینکه در حل حاضر چشم امید بسیاری از بازیکنان پایه فوتبال محلات هم به حضور در این تیم است.
اگر مدیران شهرداری در تعطیلات نیمفصل نتوانند منابع خوبی به این تیم تزریق کنند بهطورقطع باید در پایان فصل با هزار اما و اگر تیم فوتبال شهرداری همدان را از سقوط نجات دهند اگر مدیران شهرداری در تعطیلات نیمفصل نتوانند منابع خوبی به این تیم تزریق کنند بهطورقطع باید در پایان فصل با هزار اما و اگر تیم فوتبال شهرداری همدان را از سقوط نجات دهند بنابراین باید هماکنون چارهای برای این تیم اندیشیده شود.
سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: در تعطیلات نیمفصل ما تنها چند روز تمرینات را تعطیل کردیم تا بتوانیم تمرینات بیشتری را دنبال کنیم و شرایط بهتری در نیمفصل دوم داشته باشیم.
بابک صمدیان افزود: هدف ما این است که در نیمفصل دوم بتوانیم نتایج بسیار بهتری کسب کنیم اما باید مدیران شهرداری، شورای شهر و سایر مسئولان حمایتها را افزایش دهند.
وی بابیان اینکه تیم بسیار بومیتری را در نیمفصل دوم خواهید دید، گفت: در قدم اول ۷ بازیکن غیربومی را کنار گذاشتیم تا بتوانیم هم ازنظر مالی کمکی به باشگاه کرده باشیم هم از ظرفیت و پتانسیل بومی استفاده کنیم.
صمدیان خاطرنشان کرد: از همینجا هم اعلام میکنم هر بازیکنی در سطح استان همدان که توان بازی در لیگ دسته دوم فوتبال کشور را در خود حس میکند میتواند در تمرینات ما حضور پیدا کند.
سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به بازیهای دوستانه بیان کرد: چند روز گذشته یک بازی دوستانه با منتخب محلات همدان داشتیم که با نتیجه ۴ بر ۲ موفق به پیروزی شدیم و به دنبال این هستیم که دو بازی دوستانه دیگر را برگزار کنیم.
وی عنوان کرد: هدف ما این است تا در مدت تعطیلات بتوانیم ضعفهای خود را برطرف کنیم و بتوانیم در نیمفصل دوم به جایگاه واقعی خود برسیم.
مشکلات روحی و روانی به تیم فوتبال شهرداری همدان ضربه زد
یکی از کارشناسان فوتبال نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آنالیز تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: در نیمفصل نخست تیم فوتبال شهرداری همدان ازنظر فنی بازیهای قابل قبولی را ارائه داد و در دونقطه زمین شاهد ضعف در این تیم بودیم که همین مسئله مشکلات زیادی را برای شهرداری هم به وجود آورده بود.
اکبر احمدی افزود: در ابتدا شاهد بودیم سادهترین توپهایی که به سمت دروازه شهرداری میآمد تبدیل به گل میشد و به نظرم شهرداری در قلب دفاع ضعف عمدهای داشت و نباید به این سادگی این توپها به گل تبدیل میشدند.
وی با اشاره به لزوم جذب بازیکن در تیم فوتبال شهرداری همدان بیان کرد: در خط حمله بازیکنان بهخوبی در محوطه ۱۸ قدم اقدام به گل میکردند و شاید در یک بازی شاهد بیش از ۵ موقعیت گل بودیم اما شهرداری بازیکنان تمامکننده نداشت.
احمدی خاطرنشان کرد: در بازی خانگی شهرداری برابر داماش بازی کاملاً یکطرف بود اما از ۹۰ دقیقه حمله یک گل هم حاصل تیم شهرداری همدان نشد و تنها از یک موقعیت ساده از حریف گل خوردند و این بازی را واگذار کردند.
این کارشناس فوتبال بابیان اینکه جذب یک مدافع و مهاجم باید از اهداف کادر فنی باشد، بیان کرد: نیما پرتویی در نیمفصل نخست نتوانست انتظارت کادر فنی شهرداری همدان را در خط حمله برآورده کند و باید یک مهاجم تمامکننده جذب کنند کمااینکه در شرایط موجود جذب چنین بازیکنی سخت است.
عدم پرداخت قرارداد ازنظر روحی بازیکنان شهرداری همدان را به هم ریخته بود
وی عنوان کرد: یکی دیگر از دلایلی که به نظر من بازیکنان شهرداری نتوانستند ضربات آخر را بهخوبی بزنند عدم تمرکز بود که باید در بیرون زمین دنبال دلایل آن بگردید و عدم پرداخت قرارداد ازنظر روحی بازیکنان شهرداری همدان را به هم ریخته بود.
احمدی با اشاره به فضای تمرینی مناسب گفت: کادر فنی شهرداری همدان به شدت در فضای تمرینی دچار مشکل بودند و چمن ورزشگاه قدس به سختی در اختیار آنها قرار میگرفت در صوتی که به نظر بنده باید خود شهرداری همدان با امکاناتی که دارد یک ورزشگاه خانگی اختصاصی مناسب در همدان داشته باشد.
دغدغه کادر فنی نباید وجود فضای تمرینی باشد
این کارشناس فوتبال یادآور شد: دغدغه کادر فنی نباید وجود فضای تمرینی باشد که متأسفانه در نیمفصل شهرداری از این موضع ضربه خورد.
در پایان گفتنی است؛ امیدواریم شهردار همدان که ریاست هیئت فوتبال استان همدان را نیز بر عهده دارد و اعضا شورای شهر و مدیران شهرداری در فرصتی که تا شروع بازیها در نیمفصل دوم باقیمانده مشکلات تیم فوتبال شهرداری همدان را برطرف کنند تا در هفتههای پایانی حمایتها نوش داروی بعد از مرگ سهراب نباشد.
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