مقامهای چک و لهستان درباره سپر ضد موشکی آمریکا در اروپا رایزنی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دیدار"میرک توپولانک" با " یاروسلو کازینسکی" طی روزهای 19 و 20 فوریه ( 30 و 31 بهمن ماه) انجام خواهد شد.

نخست وزیران این دو کشور از طرح واشنگتن به شدت حمایت کرده اند، اما احزاب سیاسی و مردم آنها درباره این مسئله بسیار حساس اختلاف نظر دارند.

"ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه به پراگ و ورشو هشدار داده که اگر آنها درخواست واشنگتن را بپذیرند، با پیامدهای آن روبرو خواهد شد.

واشنگتن در ماه ژانویه به طور رسمی از جمهوری چک خواست تا با استقرار سیستمهای ضد موشک آمریکا در خاک خود موافقت کند؛ آمریکا همچنین ازلهستان خواست با استقرار 10 سیستم رهگیر موشک در خاک خود موافقت کند.