کامران گردان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم انجام امور پژوهشی بابیان اینکه امروزه در کشورهای توسعهیافته، علاوه بر اینکه پژوهش بخش مهمی از فعالیتهای بشری برای توسعه و پیشرفت است؛ یک سرمایهگذاری استراتژیک محسوب میشود؛ اظهار داشت: حمایت از امر پژوهش و پژوهشگر باید در رأس اولویتها قرار گیرد.
رئیس شورای شهر همدان بابیان اینکه در حوزه مدیریت شهری از آن بابت که با زندگی انسانها ارتباط تنگاتنگی دارد، بحث پژوهش و دانشمحوری اهمیت دوچندانی پیدا میکند، گفت: اهمیت رویکردهای پژوهش محور و دانشبنیان در حوزه شهری امروز به حدی است که منجر به توسعه مفاهیمی مانند شهرهای دانش معیار و همچنین شهر یادگیرنده شده است.
وی بابیان اینکه در رویکردهای نوین پژوهشی و مطالعاتی شهرداریها بهویژه شهرداری همدان نباید صرفاً مسئله محور اقدام کنند؛ گفت: باید تلاشها در راستای رویکردی تحولگرایانه و آیندهنگر در راستای پیشگیری مشکلات آتی باشد و درواقع رویکرد پیشگیرانه بهجای درمان را در پیش گیرند.
گردان با اشاره به اینکه مدیریت شهری همدان چند سالی است که در راستای هرچه نزدیکتر شدن به تفکر، پژوهش و مطالعه با اقدامات اجرایی در شهر و حمایت از فکر و ایده در حوزههای شهری اقدام کرده و این امور، هفته پژوهش را تا حدودی در حوزه مدیریت شهری احیا کرده است؛ ابراز امیدواری کرد: با تلاش و همت پژوهشگران شاهد موفقیتهای چشمگیری در توسعه علمی استان و رساندن کشورمان به اوج افتخار و فتح قلههای علمی در جهان باشیم.
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