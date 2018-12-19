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۲۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۴

رئیس شورای شهر همدان:

شهرداری همدان مسئله محور اقدام نکند/لزوم توجه به رویکرد آینده‌نگر

شهرداری همدان مسئله محور اقدام نکند/لزوم توجه به رویکرد آینده‌نگر

همدان - رئیس شورای شهر همدان بابیان اینکه شهرداری نباید صرفاً مسئله‌ محور اقدام کند، گفت: باید تلاش‌ها در راستای رویکردی تحول‌گرایانه و آینده‌نگر و به منظور پیشگیری از مشکلات آتی باشد.

 کامران گردان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم انجام امور پژوهشی بابیان اینکه امروزه در کشورهای توسعه‌یافته، علاوه بر اینکه پژوهش بخش مهمی از فعالیت‌های بشری برای توسعه و پیشرفت است؛ یک سرمایه‌گذاری استراتژیک محسوب می‌شود؛ اظهار داشت: حمایت از امر پژوهش و پژوهشگر باید در رأس اولویت‌ها قرار گیرد.

رئیس شورای شهر همدان بابیان اینکه در حوزه مدیریت شهری از آن بابت که با زندگی انسان‌ها ارتباط تنگاتنگی دارد، بحث پژوهش و دانش‌محوری اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند، گفت: اهمیت رویکردهای پژوهش محور و دانش‌بنیان در حوزه شهری امروز به حدی است که منجر به توسعه مفاهیمی مانند شهرهای دانش معیار و همچنین شهر یادگیرنده شده است.

وی بابیان اینکه در رویکردهای نوین پژوهشی و مطالعاتی شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری همدان نباید صرفاً مسئله ‌محور اقدام کنند؛ گفت: باید تلاش‌ها در راستای رویکردی تحول‌گرایانه و آینده‌نگر در راستای پیشگیری مشکلات آتی باشد و درواقع رویکرد پیشگیرانه به‌جای درمان را در پیش گیرند.

گردان با اشاره به اینکه مدیریت شهری همدان چند سالی است که در راستای هرچه نزدیک‌تر شدن به تفکر، پژوهش و مطالعه با اقدامات اجرایی در شهر و حمایت از فکر و ایده در حوزه‌های شهری اقدام کرده و این امور، هفته پژوهش را تا حدودی در حوزه مدیریت شهری احیا کرده است؛ ابراز امیدواری کرد: با تلاش و همت پژوهشگران شاهد موفقیت‌های چشمگیری در توسعه علمی استان و رساندن کشورمان به اوج افتخار و فتح قله‌های علمی در جهان باشیم.

کد مطلب 4489273

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