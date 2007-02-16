صهیونیست ها تظاهرات فلسطینیان را در بیت المقدس سرکوب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، نیروهای اسرائیلی اعلام کردند که تظاهرات برگزار شده پس از برگزاری نماز جمعه در مسجد الاقصی را با استفاده از ماشین های آب پاش و بمب های صوتی متفرق کرده اند.

نظامیان رژیم صهیونیستی، 15 فلسطینی معترض به هتاکی این رژیم به قبله اول مسلمانان را بازداشت کردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی امروز از بیم تظاهرات نمازگزاران فلسطینی در اعتراض به تهدیدات و تعدی های این رژیم به مسجد الاقصی، در بخش قدیمی شهر بیت المقدس مستقر شده و آن را به پادگان نظامی خود تبدیل کردند.

رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از ورود فلسطینی ها به مسجدالاقصی، شش هزار نظامی مستقر کرده است.



صحن مسجد الاقصی جمعه گذشته نیز شاهد تظاهرات اعتراض آمیز نمازگزاران فلسطینی بود که در جریان آن شماری از فلسطینیان توسط نظامیان اسرائیلی زخمی شدند.



در این حال، مفتی قدس بر ضرورت اتحاد و یکپارچگی فلسطینی ها برای مقابله با تهدیدهای صهیونیستها علیه مسجدالاقصی تاکید کرد.