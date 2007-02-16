می توانستیم پیروز شویم/ کسب امتیاز در زمین صدرنشین رضایت بخش است

به گزارش خبرنگارمهر، سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی که پس از کسب تساوی در زمین سایپا درجمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: دراین بازی خصوصا درنیمه اول آن بازیکنان ملوان عملکرد بسیار خوبی داشتند و حتی می توانستیم با استفاده بهتر از موقعیتهای خود در این دیدار خارج از خانه پیروز شویم.

وی ادامه داد: درست است ما در این دیدار یک امتیاز حساس را در زمین سایپا به دست آوردیم ولی بازی قابل قبول بازیکنان تیم می توانست زمینه ساز نتیجه بهتری باشد.

احمدزاده همچنین تاکید کرد: سایپا از بازیکنان قدرتمندی سود می برد و در حال حاضر مدعی عنوان قهرمانی در لیگ برتر است که با در نظرگرفتن این مسائل باید بگویم کسب یک امتیاز در زمین و ورزشگاه خانگی این تیم برای من رضایت بخش است.

دیدار دو تیم فوتبال سایپا تهران و ملوان بندرانزلی که عصر امروز در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد با تساوی یک بر یک به پایان رسید.