ریسک بزرگی کردم و کارسختی پیش رو دارم

رضا یزدانی با توجه به حضور دوباره اش در اردوی تیم ملی کشتی آزاد به خبرنگار مهر گفت: بیش از دو سال از میادین دور بودم و حالا این فرصت به من داده شده که دوباره برای اولین بار پس از این دوری به اردوی تیم ملی بازگردم. خوشبختانه روز گذشته نخستین جلسه اردوی آماده سازی را در کنار دیگر آزادکاران پشت سر گذاشتم و امیدوارم روز به روز شرایط بهتری برای رسیدن به هدفم کسب کنم.

وی با اشاره به اینکه کار بسیار سختی را پیش رو دارد، ادامه داد: دوری از تمرینات باعث شده تا برنامه های روزمره من کمی تغییر کند اما حالا باید وقت بیشتری برای تمرین بگذارم. ضمن اینکه باید به آرامی برای بازگشت استارت بزنم و حضوری مستمر و منظم در اردوها داشته باشم.

دارنده دو مدال طلای قهرمانی جهان در پایان افزود: به خوبی می دانم که با توجه به مصدومیت های قبلی و دوری از کشتی، دست به ریسک بزرگی برای بازگشت زدم اما امیدوارم بتوانم با توجه به دعوت و اعتماد کادر فنی به شرایط خوبی دست یابم.