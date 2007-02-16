دولت سنیوره در سخت ترین روزهای جنگ سلاح مقاومت را مصادره کرد / برای حفظ سلاح از کسانی که حتی یک گلوله به سوی اسرائیل شلیک نکردند اجازه نخواهیم گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن نصرالله در سخنانی به مناسبت سالگرد ترور عباس الموسوی دبیرکل سابق حزب الله که به طور مستقیم از شبکه های المنار، الجزیره، العربیه، العالم و ای ان بی لبنان پخش می شد؛ گفت : مهمترین عامل در قدرت مقاومت، سری بودن آن است.



نصرالله در واکنش به مواضع اخیر سران گروه 14 مارس و درخواست آنها برای خلع سلاح مقاومت گفت : هرگز از کسانی که حتی یک گلوله به سوی اسرائیل شلیک نکرده اند؛ اجازه نخواهد گرفت.



وی افزود : گفتگو با برخی شخصیتهای سیاسی دیگر فایده ای ندارد و من بر بیداری و هوشیاری ملت لبنان تکیه می کنم ؛ برخی افراد پرونده های جدیدی را برای جلوگیری از حل مشکلات موجود مطرح می کنند.



نصرالله با تاکید برضرورت حفظ مقاومت، تاکید کرد : حق مقاومت، حفظ سلاح برای دفاع از کشور و آزادی سرزمین( از اشغال اسرائیل) است و هرگز برای حفظ آن از کسانی که از اسرائیل سلاح دریافت می کنند، اجازه نخواهیم گرفت.



دبیرکل حزب الله لبنان درباره مصادره یک کامیون متعلق به نیروهای مقاومت گفت : کامیونی که مصادره شد؛ حامل مهمات بود.



وی تاکید کرد : ما آماده ایم که داوطلبانه و با خاطری آسوده ارتش را به هرگونه سلاحی مجهز کنیم، اما هرگز اجازه نمی دهیم حتی یک گلوله مقاومت مصادره شود.



وی در اشاره به مواضع دولت فواد سنیوره در دوران جنگ سی و سه روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان گفت : دولت کنونی، سلاح مقاومت را در سخت ترین روزها( جنگ سی و سه روزه )و پس از آن مصادره کرده است.



دبیرکل حزب الله تاکید کرد که نیروهای مقاومت و سلاحهای آن درکنار ارتش لبنان برای دفاع از حاکمیت واستقلال لبنان خواهند ایستاد.