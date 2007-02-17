آموزشهای مقابله با حوادث غیر مترقبه باید کاربردی باشد

به گزارش خبرنگار مهر ، هر روز از گوشه و کنار دنیا اخباری به گوش می رسد که در نتیجه رانش زمین ، زلزله ، سیلاب های فصلی ، طوفان و گردباد ، تصادفات هوایی ، دریایی یا ریلی و یا پدیده سونامی ، عده بسیاری از مردم به کام مرگ کشیده شده و یا بی خانمان شده اند.

اینکه این حوادث در کدام نقطه دنیا و با چه سطحی از پیشرفت اجتماعی ، فرهنگی و علمی رخ داده است ، چندان مهم نیست. آنچه مهم است اینکه به هر حال گروهی از مردم دچار حادثه شده اند و بحرانی به وقوع پیوسته و درست در همین هنگام است که نگاه اجتماعی و رسانه ای متوجه مسئولان و متولیان مواجهه با چنین حوادثی می شود.

در بسیاری از کشورها که مدعی توانمندی فوق العاده ای در عرصه امداد و نجات هستند ، دیده شده که در جریان حوادث سخت و گسترده ، توان پاسخگویی ندارند و حتی جمعی از نیروهای امدادگر خود را نیز در جریان امداد و نجات از دست داده اند.

باید توجه داشت در کنار همه تجهیزات پیشرفته امدادی ، هنوز مهمترین مولفه ، نیروی انسانی کاردان و کارآزموده است. افرادی که در زمان عادی آموزه های مهم مدیریت بحران را آموخته و تمرین کرده اند و در روز بحران چه طبیعی و چه بحران های ناشی از جنگ ، می توانند با اتکاء بر دانسته های خود ، ضمن حفظ آرامش حادثه دیدگان ، جریان مخرب بحران در کنترل و به سوی رفع آن مدیریت و رهبری کنند.

در جریان هر حادثه و بحرانی که به گروهی از مردم صدمه وارد می شود و آنها را از خانه و کاشانه خود بیرون می کشد ، نخستین مولفه ، مدیریت بحران منطقه حادثه دیده است اما فراموش نکنیم که بدیهی است در لحظه بروز بحران ، به علت بروز استرس و هیجانی که ناشی از حادثه است ، افراد دچار سردرگمی و عدم قدرت تصمیم گیری شوند و نمی توانند دست کم در ساعات نخستین بروز حادثه ، به درستی عمل نمایند. از سوی دیگر در این زمان ، دیگر برای آموختن و چاره جویی ، دیر شده است.

زلزله بم ، خاطره تلخی است که همیشه خاطر بشر را خواهد آرزد ، با این همه در جهان معاصر کم نیستند کشورهایی که با یک برنامه مدون و پیگیر به سطحی از آمادگی و توانمندی در مدیریت بحران رسیده اند که با کمترین خسارات مالی و جانی از کنار بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه می گذرند. کم نیست خبر لرزش شدید زمین در شهرهای بزرگ ژاپن که تنها خساراتش شکستن شیشه ها و زخمی شدن چند نفر بوده است.

رسیدن به چنین سطحی از آمادگی برای برخورد با حوادث ریز و درشت طبیعی و غیر طبیعی ، گذشته از جدیت مدیران و سیاستگزاران کشوری و لشکری ، همت عمومی را نیز طلب می کند.

به بیان دیگر آموختن الفبای برخورد با حوادث و چگونگی عبور از بحران های ناشی از این حوادث باید مورد توجه قرار گیرد البته این آمادگی بایستی پیش از بروز حوادث حاصل شود که در زمان بروز سوانح و حوادث غیر مترقبه مطلقا زمان آموختن و سعی و خطا نیست.

بررسی منطقه از نظر احتمال بروز حوادث و بلایا و ضریب خطرپذیری آن ، بررسی راه های مواصلاتی ، تعامل با ارگان های حاضر در منطقه که ذیربط در امداد رسانی هستند ، پیش بینی دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در زمان انواع بحران ها ، مانورهای آموزشی و آشنا ساختن مردم تا سطوح مدیران و امدادگران ، آموزش های خاص مدیران بحران و نهایتا بررسی شرایط و توانمندی افراد مختلف ، مدیران سازمان های ذیربط در امر امداد و نجات و مدیریت بحران از جمله اقداماتی است که در زمان عادی باید بدان ها دست یافت.

نباید فراموش کرد که رسیدن به این آمادگی ها ، مقطعی و منوط به زمان و مکان خاصی نیست و ممارست و نگرش همیشگی را طلب می کند کما اینکه حوادثی چون زمین لرزه بم یک کشور را درگیر می کند. از سوی دیگر نباید از توانایی خود خیلی مطمئن بود و پرده بر دیده دور اندیش انداخت.

به همین لحاظ ، باید انشاء مانور به عنوان سناریوی حادثه احتمالی شامل قابل پیش بینی بودن ، شدت ، سرعت بروز و احتمال تکرار چند مرحله ای یا وقوع چند حادثه پشت سر هم بوده و نیز سال به سال مطابق با شرایط جدید و امکانات کشور تغییر کرده و اصلاح شود ضمن اینکه اجرای این مانورهای پیشگیرانه به صورت مدون و برنامه ریزی شده در هر سال پیگیری شده و میزان نقائص کار و نیز میزان توانایی دستگاه های دخیل در امر مدیریت بحران و امداد و نجات مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

تشکیل اتاق مدیریت بحران در تمامی استان ها به ویژه استان های حادثه خیز و دارای ریسک پذیری بالا نیز امری ضروری است و این در حالی است که هم اکنون به صورت آزمایشی تنها در دو استان کشورمان این اتاق های بحران تشکیل شده است ، لذا استمرار هر چه سریع تر این روند نیازمند دید تخصصی تر در مقوله مدیریت بحران در کشور ، تعیین وظایف مشخصی برای هر ارگان و دستگاههای ذیربط و نیز مساعدت ها و کمک های دولت بر روند ایجاد تجهیز کشور به امکانات پیشرفته در حوزه های مختلف برای مدیریت هر چه بهتر در مواقع بحران است.