اولین پیروزی استقلال با حضور یونگ/ اختلاف با صدر جدول کمتر شد

به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت 16 امروز دو تیم استقلال و فولاد خوزستان به قضاوت یدالله جهانبازی در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که در پایان این دیدار تیم فوتبال استقلال موفق شد با پیروزی برابر حریف اهوازی خود فاصله اش را با تیم سایپا در صدر جدول کمتر کند.

در این دیدار فرزاد مجیدی در دقیقه 27 ، سیاوش اکبرپور در دقیقه 57 و میثم بائو در دقیقه 66 برای استقلال موفق به گلزنی شدند و عبدالهادی حنیفی در دقیقه 45 و امیرخلیفه اصل در دقیقه 86 برای فولاد خوزستان گلزنی کردند.

تیم فوتبال استقلال در اولین حضور تئودیونگ بر روی نیمکت و با این پیروزی 36 امتیازی شد و همچنان در رده دوم جدول رده بندی باقی ماند. تیم فوتبال سایپا نیز با 42 امتیاز همچنان صدرنشین است. تیم فوتبال پرسپولیس نیز که فردا به مصاف استقلال اهواز خواهد رفت با 31 امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد.