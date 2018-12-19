۲۵ هزار هکتار جنگل کاری در کشور طی سال جاری انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی نوبخت بعد از ظهر سه شنبه در مراسم معارفه احمد طاهری به عنوان سرپرست اداره کل منابع طبیعی استان تهران طی سخنانی گفت: امسال و با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی مجموعه فعالیت های منابع طبیعی با رویکرد جامع نگری در حوزه های آبخیز در حال اجرا است.

وی در ادامه افزود: امسال و از محل این اعتبارات که حدود ۶۷ میلیارد تومان است، در بخش عملیات بیولوژیکی بیش از ۲۵ هزار هکتار جنگل کاری در سطح کشور انجام می شود که از این میزان تاکنون ۱۱ هزار هکتار جنگل کاری صورت گرفته است.

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت: استمرار پروژه های منابع طبیعی در قالب مدیریت جامع حوزه های آبخیز با مشارکت جوامع محلی منجر به پایداری سرزمین خواهد شد.

فعالیت در مجموعه منابع طبیعی خدمت به منابع طبیعی، مردم و کشور است

مدیرکل سابق اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران نیز در مراسم تکریم خود گفت: کارکردن در منابع طبیعی خدمت به منابع طبیعی، مردم و کشور محسوب می شود و این خدمت از ارزش بالایی برخوردار است.

علی کیان به برخی از طرح های تهیه و اجرا شده در این اداره کل اشاره کرد و افزود: طرح هایی از قبیل طرح کاداستر اراضی ملی، پایش اراضی ملی با استفاده از سیستم های ماهواره ای، کنترل سیلاب در حوزه های آبخیز، کنترل و مهار گرد و غبار و طرح توسعه جنگل کاری از جمله طرح هایی است که در سال های اخیر تهیه و در سطح استان تهران به مرحله اجرا درآمده است.

حفاظت از اراضی ملی در اولویت کاری قرار دارد

سرپرست جدید اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در جلسه معارفه خود گفت: اراضی ملی و منابع طبیعی از ارزش بالای زیست محیطی و اقتصادی برخوردار است که به همین جهت حفاظت از این اراضی در اولویت کاری ما در مجموعه منابع طبیعی قراردارد.

احمد طاهری با اشاره به گستره وسیع عرصه های منابع طبیعی افزود: از آنجائی که عرصه های منابع طبیعی دارای وسعت زیادی می باشد از این رو برای حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری صحیح از این عرصه ها نیازمند مشارکت جدی مردم هستیم.