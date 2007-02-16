مشکلی با نیروهای یونیفل نداریم / آمریکا و اسرائیل در برابر حل بحران لبنان سنگ اندازی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن نصرالله در سخنانی به مناسبت سالگرد ترور عباس الموسوی دبیرکل سابق حزب الله که به طور مستقیم از شبکه های المنار، الجزیره، العربیه، العالم و ای ان بی لبنان پخش می شد؛ گفت : مهمترین عامل در قدرت مقاومت، سری بودن آن است.

نصرالله در واکنش به مواضع اخیر سران گروه 14 مارس و درخواست آنها برای خلع سلاح مقاومت گفت : هرگز از کسانی که حتی یک گلوله به سوی اسرائیل شلیک نکرده اند؛ اجازه نخواهد گرفت.

وی افزود : گفتگو با برخی شخصیتهای سیاسی دیگر فایده ای ندارد و من بر بیداری و هوشیاری ملت لبنان تکیه می کنم ؛ برخی افراد پرونده های جدیدی را برای جلوگیری از حل مشکلات موجود مطرح می کنند.

نصرالله با تاکید بر ضرورت حفظ مقاومت، تاکید کرد : حق مقاومت، حفظ سلاح برای دفاع از کشور و آزادی سرزمین( از اشغال اسرائیل) است و هرگز برای حفظ آن از کسانی که از اسرائیل سلاح دریافت می کنند، اجازه نخواهیم گرفت.

دبیرکل حزب الله لبنان درباره مصادره یک کامیون متعلق به نیروهای مقاومت گفت : کامیونی که مصادره شد؛ حامل مهمات بود.

وی تاکید کرد : ما آماده ایم که داوطلبانه و با خاطری آسوده ارتش را به هرگونه سلاحی مجهز کنیم، اما هرگز اجازه نمی دهیم حتی یک گلوله مقاومت مصادره شود.

وی در اشاره به مواضع دولت فواد سنیوره در دوران جنگ سی و سه روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان گفت : دولت کنونی، سلاح مقاومت را در سخت ترین روزها( جنگ سی و سه روزه )و پس از آن مصادره کرده است.

دبیرکل حزب الله تاکید کرد که نیروهای مقاومت و سلاحهای آن درکنار ارتش لبنان برای دفاع از حاکمیت واستقلال لبنان خواهند ایستاد.

وی سپس به مسئله نیروهای پاسدار صلح بین المللی مستقر در جنوب لبنان (یونیفل) پرداخت و گفت : کسانی در تلاش برای ایجاد فضای تیرگی و برخورد بین یونیفل و مقاومت لبنان هستند.

سید حسن نصرالله افزود: ما مشکلی با یونیفل نداریم و اگر ملاحظاتی درباره برخی عملکرد آنها داشته باشیم؛ یا از طریق دولت یا مستقیم با آنها برای بررسی و حل و فصل این ملاحظات تماس می گیریم.

وی گفت : ما اعتراضی به حضور یونیفل نداریم و بروز مشکل با یونیفل به نفع لبنان و جنوب و مقاومت نیست.

دبیرکل حزب الله لبنان خاطرنشان کرد که تجاوز اخیر اسرائیل به لبنان، اولین تجاوزگری اسرائیل به یک کشور عربی با موافقت عربی بود.

وی همچنین با انتقاد از سخنرانی ها و گفته های برخی از سران سیاسی جناح حاکم برقدرت در لبنان موسوم به "نیروهای 14 مارس" در دومین سالگرد ترور "رفیق حریری" نخست وزیر پیشین لبنان در مرکز بیروت گفت : صحنه هایی که شاهد بودیم و لحن سخنان برخی سران، سبب نگرانی و هراس هر انسان عاقلی می شود.

سید حسن نصرالله این پرسش را مطرح کرد که آیا این زبان و ادبیات و موضعگیری های سیاسی می تواند لبنان را به سوی راه حلی برای بحران کنونی خود سوق دهد؟ آیا این همان دولت مدعی دموکراسی و تمدن و ترقی است؟.

وی بار دیگربا تاکید برمخالفت خود با بروز جنگ داخلی در لبنان گفت: برخی مشکلی شخصی دارند که می خواهند آن را به زیان مهین و لبنان حل کند و برخی در لبنان خواهان قربانی کردن کشور برای منافع شخصی خود هستند.

دبیرکل لبنان بار دیگر تاکید کرد که جنگ داخلی خط قرمز ما است و مخالفان برای رسیدن به اهداف خود، گزینه های زیادی دارند.

نصرالله افزود: مشکل در این اینجا نهفته است؛ همه نیروهای 14 مارس را متهم نمی کنم، زیرا منصف هستیم، برخی نیروها در 14 مارس وجود راه حل را به نفع خود می دانند و برای اینکه راه حلی باشد، تلاش می کنند، اما برخی نیروهای داخلی هستند که اصلا به منفعت آنها نیست که راه حلی وجود داشته باشد.

سید حسن نصرالله گفت : برخی در داخل و خارج از لبنان خواهان حل بحران سیاسی این کشور نیستند.

وی در سطح خارجی گفت که اسرائیل و آمریکا خواهان راه حلی برای بحران سیاسی لبنان نیستند و هر وقت فضا آرام می شود و کانال های تماسی باز می شود و تلاش هایی برای حل بحران صورت می گیرد؛ جفری ویلمتن سفیر آمریکا برای برهم زدن اوضاع دست به کار می شود.

دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: ما به همپیمانان خود اعتماد داریم و از هرگونه دیدار دوجانبه بین موافقان و مخالفان استقبال

می کنیم، اما من در آن وارد نخواهم شد.

وی درباره گفتگو بین مخالفان و موافقان دولت لبنان خاطر نشان کرد: اگر گفتگو براساس اصول و پایه های روشنی نباشد نتایجی در بر نخواهد داشت.

سید حسن نصرالله با استقبال از توافق اخیر داخلی فلسطینی ها گفت : کسانی در جهان هستند که خواهان تشکیل وحدت ملی در فلسطین نیستند یا نمی خواهند که این دولت در صورت تشکیل موفق شود و همین وضعیت نیز درباره لبنان صدق می کند و کسانی هستند که نمی خواهند ملت لبنان با یکدیگر متحد شده و دولت وحدت ملی تشکیل دهند، اما ما مایوس نمی شویم و به راه خود برای رسیدن به اهداف خویش ادامه می دهیم و پافشاری می کنیم.

وی افزود: ما از توافق مکه بین جنبش های حماس و فتح استقبال می کنیم، زیرا موافق با تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین هستیم.

دبیرکل حزب الله لبنان گفت : باید صریح باشیم برخی در داخل و خارج از لبنان خواهان حل مشکل لبنان نیستند و برخی نیروهای خارجی و داخلی هستند که خواهان راه حل در لبنان و تشکیل دولت وحدت ملی نیستند.

وی افزود: ما بار دیگر بر پایبندی خود به مقاومت و طرح مقاومت که حامی لبنان است، تاکید می کنیم و همچنین بر مسئولیت پذیری خویش در داخل تاکید می ورزیم و مخالفان به مسیر خود ادامه خواهند داد.

سید حسن نصرالله تاکید کرد: ما هرگز بر سر ذره ای از خاک لبنان سازش نخواهیم کرد و در مرزها و بیروت و جای جای لبنان باقی خواهیم ماند و در داخل نیز جریان سیاسی هستیم که تماما به روند سیاسی لبنان اهمیت و توجه داریم، ما قادر به نجات میهن و کشور خویش هستیم.

وی در اشاره به حمایت خارجی از جناح حاکم بر لبنان گفت : این جناح در برابر مطالبات مخالفان فقط به دلیل حمایت خارجی تاب آورده است.

سید حسن نصرالله خطاب به خیل عظیم مردم شرکت کننده در مراسم سالگرد ترور عباس الموسوی دبیرکل سابق حزب الله خاطر نشان کرد : به شما می گویم که مخالفان در لبنان به اهداف خود خواهد رسید و دیر یا زود پیروز خواهند شد و ما باید به عمل خود ادامه دهیم.

سیدعباس الموسوی دبیرکل سابق حزب الله در سال 1992 در حمله بالگردهای رژیم صهیونیستی به خودروی حامل وی ترور شد و به شهادت رسید.