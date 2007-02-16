  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۹:۳۲

سرمربی تیم فوتبال مس پس از پیروزی برابر فجرسپاسی:

با این پیروزی به وضعیت خود سر و سامان دادیم

با این پیروزی به وضعیت خود سر و سامان دادیم

نادر دست نشان گفت: با برنامه ریزی انجام شده از موقعیتهای خود به خوبی استفاده کردیم و در نهایت موفق به پیروزی برابر فجرسپاسی شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال مس کرمان که پس از پیروزی تیمش در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: غیبت چند بازیکن اصلی ما در این دیدار احساس می شد اما بازیکنان توانستند با ارائه یک بازی منطقی و حساب شده در نهایت 3 امتیاز این دیدار را به سود مس رقم بزنند.

وی ادامه داد: بعد از نتیجه نگرفتن در چند مسابقه گذشته موفق شدیم با شکست فجرسپاسی به وضعیت خود سر و سامان داده تا با قدرت بیشتر در مسابقات آینده به میدان برویم.

نادر دست نشان همچنین تاکید کرد: در این دیدار فجری ها با ارائه یک بازی نامنظم چند موقعیت را روی دروازه ما ایجاد کردند اما بازیکنان ما هم در کار دفاعی و هم در برنامه هجومی موفق ظاهر شدند تا بتوانیم به یک پیروزی قابل قبول دست یابیم.

دیدار دو تیم مس کرمان و فجرسپاسی شیراز که عصر امروز در ورزشگاه سلیمی کیا کرمان برگزار شد با نتیجه 2  بر صفر به سود مس به پایان رسید.

کد مطلب 448950

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها