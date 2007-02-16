با این پیروزی به وضعیت خود سر و سامان دادیم

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال مس کرمان که پس از پیروزی تیمش در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: غیبت چند بازیکن اصلی ما در این دیدار احساس می شد اما بازیکنان توانستند با ارائه یک بازی منطقی و حساب شده در نهایت 3 امتیاز این دیدار را به سود مس رقم بزنند.

وی ادامه داد: بعد از نتیجه نگرفتن در چند مسابقه گذشته موفق شدیم با شکست فجرسپاسی به وضعیت خود سر و سامان داده تا با قدرت بیشتر در مسابقات آینده به میدان برویم.

نادر دست نشان همچنین تاکید کرد: در این دیدار فجری ها با ارائه یک بازی نامنظم چند موقعیت را روی دروازه ما ایجاد کردند اما بازیکنان ما هم در کار دفاعی و هم در برنامه هجومی موفق ظاهر شدند تا بتوانیم به یک پیروزی قابل قبول دست یابیم.

دیدار دو تیم مس کرمان و فجرسپاسی شیراز که عصر امروز در ورزشگاه سلیمی کیا کرمان برگزار شد با نتیجه 2 بر صفر به سود مس به پایان رسید.