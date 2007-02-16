لیست بازیکنان استقلال چهار روز دیرتر به AFC ارسال شد/ سهل انگاری از مسئولان استقلال است

امیرکریم پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طبق مهلت تعیین شده از سوی کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم های شرکت کننده در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا تا روز یکشنبه 11 فوریه (22 بهمن) مهلت داشتند تا فرم های ارسالی را تکمیل و به AFC ارسال کنند افزود : طبق ماده 30 بند F مقررات کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم هایی که مدارک و فرم های ارسالی خود را پس از تاریخ تعیین شده به AFC ارسال کنند از شرکت در مسابقات محروم خواهند شد و متاسفانه بدلیل تاخیر غیر موجه باشگاه استقلال در تکمیل و ارسال مدارک ظرف مدت تعیین شده این محرومیت شامل حال استقلال شده است.



این مقام مسئول درخصوص زمان ارسال مدارک از سوی فدراسیون فوتبال به AFC اظهار داشت : باشگاه استقلال شنبه گذشته تنها اسامی 26 بازیکن را بدون اسامی کادر فنی در اختیار فدراسیون فوتبال قرار داد که طبق مقررات باید اسامی 30 بازیکن و 7 همراه در اختیار ما قرارمی گرفت و در واقع مدارک اولیه نیز ناقص بود. باشگاه استقلال حتی با یونگ روز یکشنبه گذشته و درست روزی که مهلت AFC به پایان رسیده بود ، قرارداد بست و علیرغم تاکیدی که بر تسریع در ارسال مدارک به سرپرست تیم فوتبال استقلال داشتیم ، توجهی به این امر نشد.



وی اضافه کرد : روز پنج شنبه سرپرست باشگاه استقلال پس از چهار روز تاخیر مدارک کامل شده خود را در اختیار فدراسیون فوتبال قرار داد و پس از تماس آقای مهدی محمد نبی ، حوالی ساعت 16 بعدازظهر پنجشنبه این مدارک به مقر AFC ارسال شد که طبیعی است این زمان خارج از مهلت تعیین شده بوده و کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا مدارک ارسالی را نپذیرد.



کریم پور درخصوص اظهارات امیرقلعه نویی مبنی بر مفقود شدن مدارک ارسالی در AFC گفت : چنین اتفاقی به هیچ وجه امکان ندارد و این تنها شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است.



وی درپایان درخصوص احتمال رایزنی برای حل مشکل بوجود آمده برای استقلال گفت : این محرومیت تنها متوجه باشگاه استقلال نیست و به اعتبار فوتبال کشور در سطح آسیا لطمه می زند. از همین رو امیدوارم از طریق مسئولین رده بالای کشور رایزنی های لازم با مقامات AFC و به ویژه رئیس و دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام شود که در صورت ارائه دلایل موجه احتمال لغو این محرومیت وجود دارد .

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