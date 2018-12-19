پیش بینی اعتبار ۳۱۷ میلیاردی برای بازآفرینی شهری استان قزوین

رافع ناصری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعتبار پیش بینی شده در حوزه بازآفرینی؛ از صندوق توسعه ملی، شهرداری ها، دستگاه های عضو ستاد بازآفرینی و شرکت بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی تامین می شود.

وی افزود: ۳۴ میلیارد و هفتصد میلیون تومان اعتبارات روبنایی، زیر بنایی و بهسازی فضای شهری توسط صندوق توسعه ملی برای بازآفرینی شهری به استان قزوین اختصاص داده شده است.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن افزود: بودجه دوم که منبع اعتباری دیگری برای طرح بازآفرینی شهری است، شامل بودجه ی شهرداری هاست که مبلغی بالغ بر ۱۸۰ میلیارد تومان برای آن پیش بینی شده است.

ناصری فر بیان کرد: بودجه سایر دستگاه های اجرایی عضو ستاد بازآفرینی که شامل ۱۹ دستگاه میباشند و همچنین اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز مبلغی بالغ بر ۱۰۳ میلیارد تومان است.

وی گفت: اعتبارات صندوق توسعه ملی برای بازآفرینی شهری بهمن ماه سال ۹۶ توسط رییس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد؛ سپس در جلساتی که در ستاد بازآفرینی شهری تشکیل شد و طی هماهنگی های به عمل آمده بین دستگاه های اجرایی استان و موضوعاتی که با استاندارمطرح شد، شهرها و محله های واجد شرایط هدف گذاری شد.

ناصری فر گفت: استان قزوین بیش از ۱۲۰۰ بافت فرسوده و ناکارآمد دارد و این شهرها و محلاتی که انتخاب شده اند، از برنامه اقدام مشترک استان خارج و در مسیر بازآفرینی هدف گذاری شده اند.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی افزود: این اعتبارات ویژه شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و مراکز شهرستان ها است که در استان قزوین، ۱۱ محله را در بر می گیرد.

ناصری فر بیان داشت: در استان قزوین هفت شهرستان مدنظر قرار دارد که شش شهر آن مرکز شهرستان و یکی از آنها دارای جمعیت بالای پنجاه هزار نفر است.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی گفت: محلاتی که قرار است هدف بازآفرینی شهری قرار بگیرند؛ در شهرهای قزوین، الوند، تاکستان، بویین زهرا، آبیک، اقبالیه و آوج قرار دارند.

ناصری فر در توضیح محلات هدف استان قزوین بیان داشت: چهار محله بلاغی، امامزاده حسین، راه آهن و هادی آباد در شهر قزوین؛ مرکز شهر در الوند، راه اک و سردار جنگل در تاکستان، محله فردوس در حاشیه راه آهن آبیک، مرکز شهر در بویین زهرا، محله اکبرآباد در اقبالیه که یک منطقه حاشیه نشین نیز هست و محله ی مرکزی و کاروانسرا در آوج محلات مورد نظر بازآفرینی شهری در استان قزوین هستند.