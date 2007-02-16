برای جبران نتیجه زمان کافی نداشتیم/ تلاش می کنم فولاد را از سقوط نجات دهم

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان با بیان این مطلب درجمع خبرنگاران گفت: دو تیم فولاد خوزستان و استقلال تهران بازی خوبی را به معرض نمایش گذاشتند. استقلال از هافبک های قدرتمندی استفاده می کرد که به خوبی حفظ توپ می کردند. روی همین اصل این تیم به دو گل رسید و با استفاده از سرعت بازیکن تهاجمی اش گل سوم را نیز وارد دروازه فولاد خوزستان کرد.

وی ادامه داد: در زمان به ثمر رسیدن گل سوم استقلال مجموعه ما بسیار کند عمل کرد اما درمقابل سرعت بازیکن استقلال بسیار زیاد بود و توانستند باگذر از سد مدافع پیش رویش گل سوم را به ثمر برساند.

این مربی پرتغالی خاطرنشان ساخت: پس از دریافت گل سوم واکنش خوبی داشتیم و توانستیم گل دوم را نیز به ثمر برسانیم اما متاسفانه زمان کافی در اختیار ما نبود تا بازی را مساوی کنیم وبه یک امتیاز برسیم.

ایناسیو با دفاع از عملکرد مدافعان تیمش گفت : از وجود دو مدافع میانی استفاده می کردیم و گمان نمی کنم در زمان به ثمر رسیدن گل استقلال مقصر باشند.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان درتوجیه عملکرد تیمش در سه بازی اخیر گفت: هربازی حکایت خاص خود را دارد. می توانیم به عقب باز گردیم و بررسی نسبت به گذشته داشته باشیم. من به فولاد آمده ام تا در تیم تغییر ایجاد کنم. تیمی که در نیم فصل نخست تنها شش گل به ثمر رسانده بود در زمان مربیگری من در سه بازی پنج گل به ثمر رسانده است. آیا این مسئله نشان دهنده پیشرفت تیم نیست. تیم ما در مقابل صدرنشین و تیم دوم جدول رده بندی با ارائه دو بازی خوب یک امتیاز گرفته است. آیا این مسئله نشان دهنده پیشرفت تیم ما نیست؟

این مربی پرتغالی تاکید کرد: تلاش می کنم تا فولاد خوزستان را از سقوط به دسته اول نجات دهم .

وی افزود: برای انتخاب بهترین بازیکن از فرد خاصی نام نمی برم تمام بازیکنان ما تلاش کردند تا تیم به نتیجه برسد و هیچ بازیکنی نسبت به دیگری برتری خاصی نداشت.

وی درخصوص تعویض دیرهنگام امیرخلیفه اصل گفت: هربازی شرایط خاص خود را دارد. اینکه با تعویض خلیفه اصل به گل رسیده ایم دلیل قانع کننده ای براین مسئله نیست که شاید با تعویض زود هنگام وی بازی را مساوی می کردیم. شاید با ورود این مهاجم به زمین بازی 4 بر یک به سود استقلال می شود.