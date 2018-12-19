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۲۸ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۱

مدیر کل ثبت احوال گلستان خبر داد:

کاهش ۵.۳ درصدی ازدواج در گلستان طی سال ۹۷/ طلاق ۱.۹ درصد رشد یافت

کاهش ۵.۳ درصدی ازدواج در گلستان طی سال ۹۷/ طلاق ۱.۹ درصد رشد یافت

گرگان- مدیرکل ثبت احوال استان گلستان از کاهش ۵.۳ درصدی ازدواج و رشد ۱.۹ درصدی طلاق در هشت ماهه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل در گلستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوبکر دولو، صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: در سال ۹۶ حدود ۲۷ هزار و ۸۲۶ تولد در هشت ماهه اول در گلستان ثبت شده که این عدد در سال ۹۷ به ۲۵ هزار و ۵۵۰ رسیده که شاهد کاهش ۸.۲ درصدی ولادت هستیم.

وی افزود: تعداد فوتی ها در هشت ماهه اول سال ۹۶، پنج هزار و ۸۱۹ نفر بوده که این رقم در سال ۹۷ حدود پنج هزار و ۹۲۷ نفر است که حدود ۱.۹ درصد رشد داشتیم.

دولو گفت: همچنین ۱۰ هزار و ۳۸۷ ازدواج در سطح استان گلستان به ثبت رسیده که با توجه به رقم سال گذشته ۵.۳ کاهش ازدواج را شاهد هستیم.

وی بیان کرد: در سال ۹۶ دو هزار و ۲۶۲ طلاق در هشت ماهه اول سال داشتیم که این عدد در سال ۹۷ به دو هزار و ۳۰۶ نفر رسیده که رشد ۱.۹ درصدی اتفاق افتاده است.

دولو اضافه کرد: یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۲۱۷ نفر در گلستان واجد شرایط کارت ملی هوشمند هستند که ۸۱ درصد موفق به گرفتن کارت شده و ۱۹ درصد جمعیت معادل ۲۶۵ هزار و ۴۳۶ نفر باقی مانده اند.

وی با بیان این که از سال ۱۳۰۵ صدور شناسنامه در گلستان صورت می گیرد، تأکید کرد: در زمینه صدور کارت ملی هوشمند در استان ۴۵۴ ایستگاه فعال داریم که ۲۷ دفتر پیشخوان روستایی و شهری، ۱۳ دفتر پست، ۶ ایستگاه سیار را فعال کردیم.

محمد و فاطمه پر بسامدترین نام ها در گلستان

 مدیرکل ثبت احوال استان گلستان اظهار کرد: ۱۲۰ دستگاه اجرایی به پایگاه ثبت احوال متصل هستند و حذف کپی اسناد، صدور کارت ملی هوشمند، امضای دیجیتال و تولید و انتشار آمار انسانی و جمعیتی از جمله اقدامات ما است.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات ما مستمر است و آماری که تولید می کنیم قانونی است.

دولو با بیان این که بعد از تحریم های انجام شده برای لاشه کارت مشکل ایجاد شد، گفت: با پیگیری های انجام شده صدور کارت هوشمند ملی بومی سازی شده و تلاش سازمان ثبت احوال پایان پروژه صدور کارت هوشمند ملی تا پایان سال است.

وی در خصوص نام های پر بسامد ثبت شده در استان، گفت: در بخش پسران، نام های محمد، امیرعلی، امیرحسین، محمدطاها و ابوالفضل و در بخش دختران نام های فاطمه، حلما، زهرا، یسنا و فاطمه زهرا بیشترین نام های ثبت شده در هشت ماهه نخست سال جاری است.

کد مطلب 4489562

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