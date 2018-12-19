کاهش ۵.۳ درصدی ازدواج در گلستان طی سال ۹۷/ طلاق ۱.۹ درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوبکر دولو، صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: در سال ۹۶ حدود ۲۷ هزار و ۸۲۶ تولد در هشت ماهه اول در گلستان ثبت شده که این عدد در سال ۹۷ به ۲۵ هزار و ۵۵۰ رسیده که شاهد کاهش ۸.۲ درصدی ولادت هستیم.

وی افزود: تعداد فوتی ها در هشت ماهه اول سال ۹۶، پنج هزار و ۸۱۹ نفر بوده که این رقم در سال ۹۷ حدود پنج هزار و ۹۲۷ نفر است که حدود ۱.۹ درصد رشد داشتیم.

دولو گفت: همچنین ۱۰ هزار و ۳۸۷ ازدواج در سطح استان گلستان به ثبت رسیده که با توجه به رقم سال گذشته ۵.۳ کاهش ازدواج را شاهد هستیم.

وی بیان کرد: در سال ۹۶ دو هزار و ۲۶۲ طلاق در هشت ماهه اول سال داشتیم که این عدد در سال ۹۷ به دو هزار و ۳۰۶ نفر رسیده که رشد ۱.۹ درصدی اتفاق افتاده است.

دولو اضافه کرد: یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۲۱۷ نفر در گلستان واجد شرایط کارت ملی هوشمند هستند که ۸۱ درصد موفق به گرفتن کارت شده و ۱۹ درصد جمعیت معادل ۲۶۵ هزار و ۴۳۶ نفر باقی مانده اند.

وی با بیان این که از سال ۱۳۰۵ صدور شناسنامه در گلستان صورت می گیرد، تأکید کرد: در زمینه صدور کارت ملی هوشمند در استان ۴۵۴ ایستگاه فعال داریم که ۲۷ دفتر پیشخوان روستایی و شهری، ۱۳ دفتر پست، ۶ ایستگاه سیار را فعال کردیم.

محمد و فاطمه پر بسامدترین نام ها در گلستان

مدیرکل ثبت احوال استان گلستان اظهار کرد: ۱۲۰ دستگاه اجرایی به پایگاه ثبت احوال متصل هستند و حذف کپی اسناد، صدور کارت ملی هوشمند، امضای دیجیتال و تولید و انتشار آمار انسانی و جمعیتی از جمله اقدامات ما است.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات ما مستمر است و آماری که تولید می کنیم قانونی است.

دولو با بیان این که بعد از تحریم های انجام شده برای لاشه کارت مشکل ایجاد شد، گفت: با پیگیری های انجام شده صدور کارت هوشمند ملی بومی سازی شده و تلاش سازمان ثبت احوال پایان پروژه صدور کارت هوشمند ملی تا پایان سال است.

وی در خصوص نام های پر بسامد ثبت شده در استان، گفت: در بخش پسران، نام های محمد، امیرعلی، امیرحسین، محمدطاها و ابوالفضل و در بخش دختران نام های فاطمه، حلما، زهرا، یسنا و فاطمه زهرا بیشترین نام های ثبت شده در هشت ماهه نخست سال جاری است.