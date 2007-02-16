این پیروزی شانس قهرمانی استقلال را افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر، زننده گل سوم استقلال به تیم فوتبال خوزستان با بیان این مطلب گفت: در نیمه نخست برتری محسوسی نسبت به فولاد خوزستان داشتیم و به یک گل رسیدیم اما با دریافت گل تساوی زحماتمان تحت تاثیر قرار گرفت اما نیمه دوم شروع خوبی داشتیم و دو گل پی در پی به ثمر رساندیم که برتری مان را در این بازی حتمی کرد.

میثم بائو افزود: پس از زدن گل سوم روی به دفاع نیاوردیم . طبیعی بود که فولاد خوزستان پس از دریافت سه گل برای جبران نتیجه جلو بکشد و تیم ما ناچار به دفاع شود.

بائوادامه داد: فولاد بازی قابل قبولی را برابرما به نمایش گذاشت و مستحق شکست نبود اما استقلال با تجربه ترعمل کرد و پیروز شد.

وی درخصوص خبر محرومیت این تیم از حضور در مسابقات لیگ قهرمان آسیا گفت: من از محرومیت تیم بی خبرم و با توجه به شرایط تیم پیش از بازی با فولاد خوزستان بازیکنان را از این اتفاق باخبرنکردند.

هافبک تیم فوتبال استقلال افزود: پیروزی بر فولاد خوزستان امیدهای ما را برای قهرمانی بیشتر کرد . از این پس برای پیروزی وارد زمین می شویم و برای رسیدن به هدف خود تلاش می کنیم. مهم نیست که سایپا چه نتایجی می گیرد. ما تلاش خود را می کنیم تا به موفقیت در لیگ برتر نائل شویم.

بائو با مثبت ارزیابی کردن حضور تئودویونگ در این تیم گفت: حضور این مربی هلندی در عملکرد تیم تاثیر داشته است. همه برای موفقیت با جان و دل تلاش کردند و آمدن این مربی هلندی روحیه مان را تقویت کرد.