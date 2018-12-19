برخورد هیات رئیسه با طرح استعفای نمایندگان درست نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز در تذکری با اشاره به توهین به نماینده سراوان اظهار داشت: حمایت مجلس به معنای حمایت از فرد نیست بلکه به معنای حمایت از جایگاه و شأن مردم است؛ اگر نمایندگان ارزش نداشته باشند، جایگاه مردم تضعیف میشود. همچنین اگر مجلس وجود نداشت، نظام ارباب رعیتی در کشور حاکم بود.
وی ادامه داد: مشکل از ما و هیئت رئیسه است. شیوه برخورد هیئت رئیسه با طرحهای دوفوریتی یا با طرح استعفای نمایندگان درست نیست. در جلسه غیرعلنی امروز، آقای لاریجانی بدون مقدمه آقای جلالی را دعوت کرد تا از تریبون مجلس صحبت کند.
نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی خطاب به هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: از نمایندگان بپرسید چه مقدار از عملکرد هیئت رئیسه راضی هستند. آقای لاریجانی میخواهد نظر همه را جلب کند و ملاحظهکاری و محافظهکاری میکند؛ رئیس مجلس باید مقتدر باشد.
در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: تشخیص اولویتها کار راحتی نیست و کار سنگینی است.
نظر شما