تیمی که گل نزند محکوم به شکست است

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز که پس از شکست تیمش مقابل مس کرمان در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: ما در این بازی بارها دروازه مس را با خطر مواجه کردیم و فرصتهای زیادی را به راحتی از دست دادیم. درفوتبال تیمی که گل نزدند، گل می خورد و در نهایت محکوم به شکست مقابل حریف است.

وی ادامه داد: ما در دقایق پایانی برای جبران گل خورده روی دروازه حریف حملات زیادی را انجام دادیم ولی نتوانستیم به گل تساوی دست یابیم. مطمئنا باخت با نتیجه یک یا 2 گل تفاوتی ندارد.

پیروانی همچنین در مورد اظهار نظر سرمربی مس کرمان که گفته بود تیم فجرسپاسی بازی نامنظمی را به نمایش گذاشت، تاکید کرد: بازیکنان فجر بازی حساب شده ای را در زمین حریف ارائه دادند که تعداد زیاد موقعیتهای گل ما تایید کننده این صحبت است.

سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز در پایان اظهار داشت: کیفیت زمین برای برگزاری مسابقه بسیار خوب بود و داور هم عملکرد مناسبی داشت. همچنین باید از تماشاگران مس هم که در این دیدار تنها تیم خود را تشویق کردند، تشکر کنم.