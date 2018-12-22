۱۰۷ واحد اقتصادی گلستان تسهیلات رونق تولید دریافت کردند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- زهرا بهرامی: با ابلاغ برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تلاش دولت برای رونق بخشیدن به تولید، حوزه صنعت، معدن و تجارت استان گلستان در دو سال اخیر روزهای پرکاری را پشت سر گذاشته و توانست در پرداخت تسهیلات رونق تولید رتبه خوبی را در کشور کسب کند.

گلستان در سال ۹۵ رتبه هفتم کشور در پرداخت تسهیلات رونق تولید را به خود اختصاص داد و سال گذشته به رتبه چهارم در این حوزه دست یافت و امسال هم از مجموع پرداخت‌های انجام شده در کشور سهم ۱۲ را کسب کرده است.

هرچند پرداخت تسهیلات به ۱۰۷ واحد تولیدی و اقتصادی در گلستان شاید رقم بزرگی به نظر نرسد اما گلستان در مقایسه تعداد واحدهای تولیدی و نسبت منابع بانکی خود، از محل اعتبارات رونق تولید، تسهیلات قابل‌توجهی را پرداخت کرده است و هم‌اکنون بعد از استان البرز در جایگاه دوم کشور در پرداخت تسهیلات این حوزه قرار دارد.

در خصوص فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه رونق تولید با رئیس صنعت، معدن و تجارت استان گلستان به گفتگو نشستیم و حسینقلی قوانلو به تشریح فعالیت‌های انجام شده پرداخت و از جوسازی شبکه‌های اجتماعی در خصوص تعهد اشتغال و جایگاه صنعت گلستان در کشور انتقاد کرد.

*راجع به میزان تسهیلات پرداختی رونق تولید در گلستان توضیح دهید؟

امسال در مجموع از محل طرح رونق تولید ۳۶۷ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۰۷ واحد پرداخت کردیم که پس از استان البرز در رتبه دوم هستیم. هم‌اکنون کل پرداختی در سطح کشور سه هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان به دو هزار و ۱۹۷ واحد بوده که استان گلستان حدود ۱۲ درصد از کل پرداخت را داشته است. پس از گلستان استان‌های سمنان با ۳۱۲ میلیارد تومان، تهران با ۲۰۵، قم با ۱۷۲، قزوین ۱۶۷ و یزد با ۱۴۰ میلیارد تومان پرداخت رتبه‌های سوم تا هفتم در سطح کشور هستند.

*رتبه گلستان در مقایسه با سایر استان‌های صنعتی مناسب‌تر است؟

بله. سال گذشته هم با معرفی کارگروه استانی از محل طرح رونق تولید ۴۲۸ میلیارد تومان به ۲۵۶ واحد تولیدی و اقتصادی گلستان تسهیلات پرداخت کردیم و ۴۹۰ میلیارد تومان هم بانک‌ها مستقیم پرداخت داشتند که تا پایان سال در مجموع ۹۳۸ واحد تولیدی و اقتصادی گلستان ۹۴۱ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند که با پرداخت‌های نوسازی و بازسازی واحدها و تسهیلات گردشگری جمعاً بیش از هزار واحد استان یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفتند که گلستان رتبه چهارم بعد از استان‌های تهران، اصفهان و البرز که همه استان‌های صنعتی هستند را کسب کرد.

*اما در روزهای اخیر انتقادات جدی در خصوص سهم ناچیز اشتغال بخش صنعت گلستان در فضای مجازی منتشر شده و تاکنون شما در این مورد سکوت کرده‌اید.

بحثی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد موضوع تفاهم‌نامه‌ای بود که بین وزارت صنعت و سازمان مدیریت برای یارانه تسهیلات و ایجاد ۲۷ هزار اشتغال منعقد شد؛ در این تفاهم‌نامه دو تا مسئله وجود داشت که شبکه‌های مجازی خلط کردند.

*راجع به این دو مسئله بیشتر توضیح دهید؟

در یک جدول میزان تسهیلات استان‌ها آورده شده بود که سهم ما سه درصد بود و گلستان در رتبه ۱۴ و یا ۱۵ قرار داشت؛ وضعیت ما در این حوزه نسبتاً خوب بود حتی برای استان مازندران سهمیه کمتری نسبت به ما در نظر گرفته بودند. جدول دوم سهمیه اشتغال تعهد شده بود که ما یک درصد کل ۲۷۰ هزار شغل یعنی دو هزار و ۷۰۰ شغل را متعهد شده بودیم. متاسفانه آوردند بخش صنعت استان در اشتغال کشور رتبه ۳۰ شده است.

*پس این موضوع از تسهیلات رونق تولید مجزاست؟

بله. در واقع این جدول تعهد اشتغال طرح‌های نیمه تمام بالای ۶۰ درصد استان است که میزان اشتغال درنظر گرفته شده برای آن یک درصد بود؛ این سهم یک و سه درصدی هم دلایلی دارد.

*به‌طور مشخص چه دلایلی؟

در استان گلستان معمولاً طرح‌ها کوچک هستند و در پروانه آن‌ها مثلاً ایجاد سه شغل ذکر می‌شود اما در عمل برای ۶ نفر اشتغال ایجاد می‌شود. اتفاقاً بر خلاف تصور این‌که ما سه درصد سهمیه تسهیلات گرفته و یک درصد اشتغال تعهد کرده‌ایم هیچ چیز منفی نیست. اگر مبنای این سه درصد سهمیه جمعیت بود که باید ۲.۴ درصد و اگر تولید ناخالص داخلی بود که باید یک درصد از این تسهیلات به ما تعلق می‌گرفت اما عملکرد مناسب ما در دو سال گذشته باعث شد سهمیه سه درصدی به گلستان تخصیص یابد؛ اتفاقاً این یک مزیت برای گلستان است.

*چه مزیتی؟

هزار میلیارد تومان یارانه بوده که گلستان در قبال دریافت سه درصد تسهیلات یارانه‌ای یک درصد شغل ایجاد می‌کند. سایت‌هایی که در استان تزریق ناامیدی می‌کنند جدولی که سهم تسهیلات را نشان می‌داد نیاورده چراکه آن جدول نشان می‌داد ما جزو استان‌های بسیار خوب کشور هستیم اما این سایت‌ها فقط جدول دوم که مربوط به تعهد اشتغال بود را آوردند.

گلستان در سهم اشتغال بخش صنعت که از سوی وزارتخانه تعیین شده در سال گذشته و امسال چهاردهمین استان است و در سال‌ گذشته حدود ۲۷ درصد اشتغال استان توسط بخش صنعت ایجاد شده و سهم کشاورزی ۲۸ درصد و خدمات ۵۴درصد بوده اما برخی در شبکه‌های اجتماعی برای بخش صنعت گلستان جوسازی می‌کنند.

*سال گذشته چند شغل با تسهیلات رونق تولید در گلستان ایجاد شد؟

هزار و ۲۹ شغل. برای امسال هم ایجاد همین میزان (۱۰۲۹ شغل) در این بخش را تعهد کرده‌ایم؛ هفته گذشته در آخرین کارگروه تسهیل استاندار تأکید کردند کمیته ارزیابی و بررسی برای انجام راستی‌آزمایی تسهیلات پرداختی رونق تولید در استان تشکیل شود که به زودی این کمیته تشکیل می‌شود و راستی‌آزمایی تسهیلات پرداختی را آغاز می‌کنیم.