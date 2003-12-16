مدير جشنواره: شركتها و سازمانها فيلمهاي برتر را خريداري مي كنند

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" عليرضا زهادي، مدير اين جشنواره در اين نشست خبري از برگزاري اين جشنواره در ده رشته در زمستان سال آينده خبر داد.

زهادي اين ده بخش را، "مسابقه اصلي فيلمهاي يك دقيقه اي"، "مسابقه فيلمهاي تبليغاتي"، "مسابقه سينماي حرفه اي"، "بازار فيلم"، "يك دقيقه سينماي ناصرتقوايي"، "آزاد"، "تمدن من در يك دقيقه"، "ديكتاتور بزرگ"، "آخرين لحظه" و " سماع صوفيانه" عنوان كرد.

به گفته او تمام فيلمهاي مستند، داستاني و انيميشن كه حداكثر زمان آنها 60 ثانيه است، با موضوع آزاد مي توانند در بخش سابقه اصلي شركت كنند.

در بخش مسابقه فيلمهاي تبليغاتي، اين فيلمها با سقف زماني 60 ثانيه مي توانند با پرداخت وروديه در جشنواره شركت كنند.

زهادي در مورد بازار فيلم توضيح داد: در اين بخش، با توجه به موضوعاتي كه شركت ها و سازمانها پيشنهاد مي دهند، براي ساخت فيلمهاي يك دقيقه اي فراخوان داده مي شود و اين شركتها و سازمانها فيلمهاي برتر را خريداري مي كنند.

مدير جشنواره جهاني تك گفت: در سه موضوع ويژه بخش رقابتي برگزار مي شود؛ "ديكتاتور بزرگ" با محوريت صدام، باحضور فيلمهايي با موضوع ديكتاتوري، "آخرين لحظه" با حضور فيلمهايي از لحضات نهايي و سرنوشت سازي كه شوك آورند وبه مناسبت سال مولانا جلال الدين بلخي، در بخش "سماع صوفيانه" فيلمهايي مستند يا بازسازي شده از سماع صوفيان در نقاط مختلف جهان و نيز فيلمهايي با موضوع عرفان و مولوي حضور خواهند داشت.

وي در توضيح بخش مسابقه بزرگ "تمدن من در يك دقيقه"، برپايي اين بخش را مربوط به طرح رييس جمهوري درباره گفت و گوي تمدنها عنوان كرد و گفت: برنامه ما اين است كه اين مسابقه در پنج دوره جشنواره برگزار شود و برندگان نهايي رقابت ديگري را زير نظر يك سازمان جهاني مثل يونسكو انجام بدهند.

زهادي تصريح كرد: سقف 60 ثانيه مشمول تمام آثار در بخش هاي مختلف جشنواره خواهد بود.

سومين دوره اين جشنواره سه سال پيش با حمايت سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران، برگزار شده بود. زهادي در پاسخ خبرنگار هنري "مهر"، درباره مشاركت مجدد اين سازمان در برگزاري دوره چهارم اين جشنواره، گفت: با توجه به تغيير مديريت در اين سازمان، هنوز رايزني تازه اي نكرده ايم، هرچند كه در اواخر دوره مديريت آقاي زم پيشنهاد داديم و پيشنهاد ما در بايگاني موجود است، اما هنوز پاسخي دريافت نكرده ايم.

وي ادامه داد: همان طور كه وعده داده بوديم جشنواره اين دوره به روي اينترنت مي رود و دريافت فيلمها هم از طريق اينترنت ممكن خواهد بود. سايت جشنواره در دست طراحي است و تا سه ماه ديگر به بهره برداري خواهد رسيد.

زهادي گفت: خانه هنرمندان ايران ميزباني فعاليتهاي ستادي يك ساله جشنواره را به عهده خواهد داشت و برنامه هاي نشست و پخش فيلم در آينده برگزار مي شود.

درحاشيه نشست: