نوری المالکی: اجرای طرح امنیتی بغداد تا کنون دستاوردهای چشمگیری داشته است / بوش : به حمایتهای خود از بغداد ادامه خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس بیانیه صادره از دفتر نخست وزیر عراق، نوری المالکی در گفتگو با جرج بوش که به صورت ویدئو کنفرانس انجام شد؛ گفت : اجرای طرح امنیتی جدید در بغداد در روزهای نخست، موفقیت های شگرفی داشته است.



مالکی به بوش تاکید کرده است : طرح اعمال قانون در روزهای نخست با موفقیتهای چشمگیری همراه بوده است و دولت با هرگروه و طیفی با هر وابستگی، که خارج ازقانون عمل کند با هدف برقراری امنیت و ثبات در شهر بغداد وتمام مناطق عراق با قاطعیت و جدیت برخورد خواهد کرد.



نیروهای آمریکایی و عراقی از روز چهارشنبه 25 بهمن، اجرای طرح امنیتی جدید بغداد را با عنوان " اعمال قانون" آغاز کردند.



بر اساس این بیانیه، مالکی به نقش مهم رهبران عشایر در استان الانبار در مقابله با شبکه القاعده و پیگرد عناصر این گروه اشاره کرد.



مالکی تاکید کرد : دولت عراق هرگونه حمایتی را از عشایر که درحال طرد کردن القاعده از عراق هستند؛ به عمل خواهد آورد .



استان الانبار از مهمترین مخفیگاههای شورشیان مرتبط با شبکه القاعده و ناآرام ترین مناطق عراق است که تا کنون شمار زیادی از نظامیان آمریکایی دراین استان کشته شده اند.



بر اساس بیانیه دفتر نخست وزیر عراق، جرج بوش نیز در این گفتگو، بر حمایت مجدد خود از نوری المالکی تاکید کرد و گفت : شما نقش رهبری در این مرحله حساس ایفا می کنید و ما به انواع حمایتهای خود برای به نتیجه رسیدن طرح شما وتلاشهایی که در راه خدمت به ملت عراق انجام می دهیم؛ ادامه خواهیم داد.



این گفتگو میان بوش و مالکی، ساعاتی از رای گیری کنگره آمریکا درباره پیش نویس قطعنامه غیر الزامی دموکراتها در مخالفت با طرح جدید بوش در عراق صورت گرفت؛ دموکراتها با طرح بوش برای اعزام 21 هزار و 500 نظامی دیگر به عراق مخالف هستند.