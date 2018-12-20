شانس تیم ملی فوتبال ایران برای قهرمانی در آسیا از همه بیشتر است

اکبر کارگرجم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ملی فوتبال کشورمان به لحاظ داشتن مهره های خوب و کارآمد بهترین تیم آسیا است اما امکانات و سخت افزار فوتبال ایران از کشورهای درجه یک آسیا پایین تر است.

وی افزود: رقابت ایران با دیگر کشورهای مدعی در آسیا، رقابت برابری نیست. کشورهایی مثل ژاپن و کره و عربستان و امارات و خیلی کشورهای دیگر، از امکانات سخت افزاری خوبی بهره می برند و امکانات آنها به مراتب بیشتر از ما است.

ملی پوش سابق کشورمان ادامه داد: با این وجود قاطعانه می گویم شانس تیم ملی کشورمان برای قهرمانی در این تورنمنت بزرگ و معتبر به مراتب بیشتر از دیگر کشورهای مدعی است.

پیشکسوت تیم استقلال در خصوص شرایط کنونی این تیم بیان داشت: تعطیلات لیگ برای استقلال خیلی بی موقع بود. این تیم تازه داشت راه می افتاد که لیگ ۵۰ روز تعطیل شد.

کارگرجم خاطرنشان ساخت: امیدوارم شفر بتواند از این فرصت استفاده بهینه برده و تیمش را برای نیم فصل دوم به اوج برساند. اگر شفر از این مدت به خوبی استفاده کند قطعا استقلال یک مدعی جدی برای قهرمانی خواهد بود.