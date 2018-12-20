  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

شانس تیم ملی فوتبال ایران برای قهرمانی در آسیا از همه بیشتر است

شانس تیم ملی فوتبال ایران برای قهرمانی در آسیا از همه بیشتر است

ملی پوش سابق کشورمان گفت: تیمهای خوبی در جام ملتهای آسیا حضور دارند اما شانس تیم ملی ایران از همه تیمهای دیگر برای قهرمانی بیشتر است.

اکبر کارگرجم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ملی فوتبال کشورمان به لحاظ داشتن مهره های خوب  و کارآمد بهترین تیم آسیا است اما امکانات و سخت افزار فوتبال ایران از کشورهای درجه یک آسیا پایین تر است. 

وی افزود: رقابت ایران با دیگر کشورهای مدعی در آسیا، رقابت برابری نیست. کشورهایی مثل ژاپن و کره و عربستان و امارات و خیلی کشورهای دیگر، از امکانات سخت افزاری خوبی بهره می برند و امکانات آنها به مراتب بیشتر از ما است. 

ملی پوش سابق کشورمان ادامه داد: با این وجود قاطعانه می گویم شانس تیم ملی کشورمان برای قهرمانی در این تورنمنت بزرگ و معتبر به مراتب بیشتر از دیگر کشورهای مدعی است.

پیشکسوت تیم استقلال در خصوص شرایط کنونی این تیم بیان داشت: تعطیلات لیگ برای استقلال خیلی بی موقع بود. این تیم تازه داشت راه می افتاد که لیگ ۵۰ روز تعطیل شد.

کارگرجم خاطرنشان ساخت: امیدوارم شفر بتواند از این فرصت استفاده بهینه برده و تیمش را برای نیم فصل دوم به اوج برساند. اگر شفر از این مدت به خوبی استفاده کند قطعا استقلال یک مدعی جدی برای قهرمانی خواهد بود. 

کد مطلب 4489832

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار