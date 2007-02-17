فقط به پیروزی مقابل ابومسلم می اندیشم/ پرسپولیس- سپاهان جذاب تر از قبل خواهد شد

لوکا بوناچیچ درگفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان ضمن بیان این مطلب افزود: ابومسلم یکی از تیم های خوب این دوره از لیگ برتر است و اتفاقا در سه دیدار خود امتیازات کامل را نیز جمع آوری کرده است. اما تیم ما در مصاف با آن ها از انگیزه بسیار زیادی برخوردار است و آمادگی کامل را برای پیروزی خانگی مقابل آنها داراست.

وی خاطرنشان ساخت: سپاهان در دیدار رفت در مشهد نیز ارائه گر بازی بسیار خوبی بود اما روی غافلگیری گل خوردیم و در بازی یکشنبه درصدد جبران آن شکست و همچنین ارتقا موقعیت خود در جدول رده بندی هستیم.

سرمربی کروات سپاهان با اشاره به برگزاری این دیدار در ورزشگاه نقش جهان گفت: قرار بود مقابل ابومسلم نیز در ورزشگاه فولادشهر بازی کنیم اما زمین آنجا بسیار نامطلوب است و در روند تیمی ما تأثیر گذار خواهد بود به همین دلیل ترجیح دادیم این بازی در نقش جهان به انجام برسد.

بوناچیچ، فولادشهر را محل رقابت سپاهان با حریفان آسیایی ذکر کرد و ادامه داد: امیدوارم زمین چمن ورزشگاه فولادشهر تا زمان بازی های لیگ قهرمانان آسیا بهبود یابد و به شرایط ایده آل برسد تا تیم ما با دغدغه کمتری مقابل حریفان خود به میدان رود.

وی دلیل عدم ارائه بازی خوب تیمش مقابل تربیت یزد در چارچوب رقابت های جام حذفی را عدم زمین چمن مناسب ورزشگاه فولادشهر و غیبت بازیکنان تأثیرگذار دانست و ابراز امیدواری نمود با بازگشت محرم نویدکیا و بنگر، همچنین برطرف شدن مصدومیت شفیعی ، بازی های آینده که نتیجه آن تأثیر فراوانی در جدول رده بندی دارد، سپاهان ارائه گر بازی خوب و جذابی باشد.

بوناچیچ در ادامه از حضورسپاهان در جمع چهار تیم برتر جام حذفی کشور ابراز خرسندی نمود و پیرامون دیدار احتمالی سپاهان و پرسپولیس در مرحله نیمه نهایی اظهار داشت: مسلما پرسپولیس تیم پرقدرت و با احترامی است و بدون شک بازی مجدد با آنها جذاب تر از گذشته دنبال خواهد شد. اما فعلا ترجیح می دهم به رقابت های لیگ برتر که پیش روی سپاهان است فکر کنم.

دیدار تیم های فوتبال سپاهان و ابومسلم در چارچوب هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر فردا در اصفهان برگزار خواهد شد.