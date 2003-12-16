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۲۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۳:۰۲

دكتر سيدحسين نصر در همايش آموزه هاي مولانا براي انسان معاصر

مولانا سفير دوستي ميان تمدن غرب و تمدن اسلامي است

مولانا سفير دوستي ميان تمدن غرب و تمدن اسلامي است

فيلم سخنراني كوتاه دكتر سيد حسين نصر استاد دانشگاه جورج واشنگتن كه به مناسبت سالروز درگذشت مولانا در تركيه به سر مي برد صبح امروز در همايش «آموزه هاي مولانا براي انسان معاصر » پخش شد .

به گزارش خبرنگار فرهنگي « مهر» ،  وي گفت : مي دانم كه به مناسبت سالروز درگذشت مولانا اين روزها همايشي در ايران برگزار مي شود .  برگزار كنندگان اين همايش از من نيز خواسته اند كه سخناني درباره مولانا عرض كنم . 

وي افزود : البته مولانا بزرگتر از آن است كه بشود در اين زمان كوتاه سخني درباره وي گفت . « مثنوي »  او اقيانوسي از معرفت و عرفان است كه هر چه انسان در آن شناور شود به قعر آن خواهد رسيد نه به ساحلي ديگر . امكان احاطه بر « مثنوي » وجود ندارد ، زيرا احاطه به محيط و حدود بستگي دارد و « مثنوي » حدي ندارد .

دكتر نصر ادامه داد : ديوان شمس مولانا ضربان عشق الهي است و در آن عروض جديدي در شعر فارسي عرضه شده است . ديوان شمس از نظر عروض و قافيه هيچ همتايي در زبان فارسي ندارد . « فيه مافيه» او گفت و گوي مستقيم با مرشدي بزرگ است كه از حيات معنوي سخن مي گويد . « رباعيات»  وي  در ادامه سنت رباعي گويي ابوسعيد ابوالخير است . « مجالس سبعه» مولانا مسائل عميق عرفاني را دربر دارد .

وي اضافه كرد : اتفاقي نيست كه روح پرفتوح مولانا كه هميشه با هنر و زيبايي عجين بوده منشاء سنتهاي موسيقي شده است . سنتهاي موسيقي متاثر از مولانا به شكل مولوي خواني در تركيه و ايران و حتي « سند» وجود دارد . از روح پرفتوح او است كه « سماع » طريقه مولويه اززيباترين سماعيات تصوف به شمار مي رود . از بركت وجود مولانا است كه طريقه مولويه - كه به وسيله پسرش در آناطولي آن زمان به وجود آمده است - در سراسر عثماني و جزاير مديترانه گسترش يافته است . 

استاد دانشگاه جورج واشنگتن در پايان سخنان كوتاه خود گفت : در اين سالها كه ميان اسلام و غرب حالت ستيز به وجود آمده ، نداي مولوي كه نداي همدلي و همبستگي است رهگشا است  و مولانا به عنوان سفير دوستي ميان تمدن غرب و اسلام برگزيده شده است .  پيام او كه به زبان فارسي نوشته شده تا زماني كه زبان فارسي پا برجاست باقي مي ماند . باشد كه اين بزرگداشت جوانان را متوجه آثار مولانا كرده و لحظه اي دل آنان را به شنيدن ناله ني باز كند .

 

 

 

 

کد مطلب 44900

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