مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

در آستانه پایان مهلت 60 روزه شورای امنیت به تهران صورت می گیرد؛ تلاش آمریکا برای تشدید تحریم ها علیه ایران

ظریف : مدارک آمریکایی ها جعلی است

آیت الله هاشمی رفسنجانی در مناظره تلویزیونی با قرضاوی ؛ هرگز درصدد نفی دیگران نیستیم



آینده نو :

آرکلورمیتال در راه ایران ، سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در ایران

محمد جواد ظریف، سفیر ایران در سازمان ملل : آمریکا به دنبال بحران است نه راه حل

راه حل دیپلماتیک برای رفع اختلافات تهران - واشنگتن



اعتماد:

آیت الله مکارم شیرازی در اعلام نظر مراجع قم : با دولت تقابل نداریم ولی گله داریم

کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد داد: قیمت 500 تومانی بنزین از سال 86

موسوی خوئینی ها: امام بر دیانت بازرگان تکیه می کرد



ایران :

آیت الله مکارم شیرازی : تقابل دولت و مراجع شایعه دشمن است

با مخالفت در برابر اعزام نیروی جدید به عراق ، مجلس نمایندگان آمریکا به محدودیت اختیارات بوش رای داد

بشار اسد امروز به تهران می آید



ابرار:

در حل مسائل جهانی : احمدی نژاد: استفاده از نیروی نظامی به نا امنی دامن می زند

درخصوص برنامه هسته ای ایران؛ لاوروف : آمریکا از خود انعطاف نشان دهد

عضو جمعیت ایثارگران : دوم خردادی ها شرایط کشور را سیاه می بینند



ابتکار:

کمتر از10 روز به پایان مهلت قطعنامه تحریم شورای امنیت علیه ایران باقی مانده است، رایزنی پشت پرده آمریکا برای قطعنامه دوم

رایس : احتمال صدور قطعنامه دیگر- روسیه با قطعنامه مخالف است

شیخ فرضاوی : با وجود اختلافات در کنار ایران خواهیم ایستاد



توسعه:

کمیسیون انرژی مجلس تصویب کرد: عرضه بنزین وارداتی با نرخ آزاد

رایس ادعا کرد : احتمال صدور قطعنامه دیگر آمریکا علیه ایران

سال آینده : خودرو 600 هزار تومان گران می شود



تهران امروز:

سه راهی بنزین ، 125 تومان ، 250 تومان ، 500 تومان

مشاور رئیس جمهور خبر داد: کاهش درصد 5 هزار جانباز در سال 84

مهمات تروریست های زاهدان آمریکایی بود



جام جم:

رد پای آمریکا در فاجعه زاهدان

حداد عادل در جاکارتا اعلام کرد: همکاری هسته ای ایران و اندونزی

به دلیل مغایرت با اصل 44 قانون اساسی مطرح شد، انتقاد شورای شهر تهران به دولتی شدن مترو



جوان:

3 هزار میلیارد ریال خسارت شکست تحصیلی در یک سال

مشاور رئیس جمهور : جانبازان نگران نباشند، به زودی دستور رئیس جمهور اجرا می شود

ظریف : آمریکایی ها برای ادعای دخالت ایران در عراق سند جعل کرده اند



جمهوری اسلامی:

تاکید مجدد البرادعی : برنامه هسته ای ایران، نظامی نیست

احمدی نژاد در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آمریکا: با کسی که از موضع زور صحبت کند، مذاکره نمی کنیم

افشاگری ظریف از ناشی گری آمریکا در جعل اسناد علیه ایران



خراسان :

البرادعی خواستار مذاکره مستقیم آمریکا با ایران شد

قرارداد خرید واگن های قطار شهری در پکن امضا شد

در دیدار با حداد عادل، رئیس جمهور اندونزی خواستار استفاده از تجربیات ایران در فناوری هسته ای شد



حیات نو:

مناظره هاشمی رفسنجانی و فرضاوی پیرامون موضوعات مهم جهان اسلام : آمریکا به دنبال جبران شکست در عراق است

بشار اسد در تهران

آیت الله مکارم شیرازی : از دولت گله داریم



خبر:

البرادعی ضمن تاکید برنامه صلح آمیز هسته ای ایران؛ راه حل ، گفت و گوست

آیت الله امامی کاشانی : دزدان کشورهای اسلامی، دم از حمایت آن ها می زنند

هاشمی رفسنجانی : ایران دخالتی در امور داخلی عراق ندارد



دنیای اقتصاد:

کمیسیون انرژی مجلس در چارچوب بودجه 86 بررسی می کند، پنج گزینه متفاوت برای بنزین

شلیک " القاعده " به بازار جهانی نفت

خبرهای جدید از نحوه خصوصی سازی غول های فولاد



سرمایه:

برای تامین مالی اجرای طرح مدیریت خدمات کشوری مجلس بررسی می کند، پیشنهاد بنزین 250 تا 500 تومانی

آغاز اجرای طرح امنیتی مالکی ، عراق مرزهایش را با ایران و سوریه بست

در ماه اول 2007 رخ داد، سقوط هشت دلاری قیمت نفت ایران



صدای عدالت:

برنامه های وزارت بهداشت برای کنترل جمعیت

آشفتگی در نظام برنامه و بودجه کشور

مرتضی الویری: پیامدهای انحراف از سند چشم انداز و برنامه چهارم



عصر اقتصاد:

معاون وزیر صنایع : باز پرداخت وام صنایع با یورو 720 تومانی

تا سال 87 ؛ اولین پالایشگاه خصوصی ایران در مدار تولید قرار می گیرد

بشار اسد امروز به تهران می آید



کاروکارگر:

با اشاره به سیاست های غرب علیه پرونده هسته ای ایران، البرادعی : زور آزمایی کافی است ، به مذاکره فکر کنید

زیباری : ایران برای حل مشکلات عراق کمک کند

سید حسن نصرالله : هرگز اجازه نمی دهیم حتی یک گلوله مقاومت مصادره شود



کارگزاران:

مشاور امور تامین اجتماعی وزیر رفاه خبر داد؛ خط فقر در تهران ؛ 400 هزار تومان

طرح کاهش خدمت نظام وظیفه دوام نیاورد، احتمال افزایش مدت سربازی

از سوی آمریکا ، سوئیس ، ژاپن و نروژ ؛ تحریم ها علیه ایران تشدید شد



کیهان:

با کشف نوار ویدئویی و اعتراف جنایتکاران فاش شد، نقش آمریکا و انگلیس در جنایت تروریستی زاهدان

بر اساس طرح جدید اشتغالزایی دولت ، نرخ سود تسهیلات در مناطق محروم 50 درصدکاهش یافت

نصرالله : نمی گذاریم حتی یک گلوله مقاومت مصادره شود



همبستگی:

کمیسیون انرژی بررسی می کند، پنج گزینه تعیین قیمت بنزین

هاشمی رفسنجانی : آمریکا حسن نیت نشان دهد مذاکره می کنیم

پلوسی : بوش مجوز حمله به ایران را ندارد



همشهری:

در فاصله سال های 80 تا 86 ، بودجه شرکت های دولتی 5/5 برابر شده است

قالیباف درنماز جمعه اعلام کرد: کاهش فاصله شمال و جنوب اولویت شهرداری تهران



هدف واقتصاد:

بررسی " بنزین 500 تومانی " در کمیسیون انرژی

واکنش به قطعنامه جدید، مخالفت چین و روسیه با افزایش تحریم ها علیه ایران

حق شناس پیش بینی کرد: کسری بودجه 10 هزار میلیارد تومانی برای سال 86