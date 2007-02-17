آسیب حذف یارانه کاغذ کتاب های کودک متوجه مخاطب است

عبدالعظیم فریدون مدیر نشر محراب قلم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: مسلما قطع یارانه های ارشاد در حیطه کتاب کودک ونوجوان به ضرر مخاطب تمام می شود. گذشته از این سطح تولید کتاب به لحاظ کمی کاهش می یابد و دیگر شاهد رشد نسبی مطالعه نیز نخواهیم بود. مسلما سیاست های آنی که دست اندرکاران دولتی چون وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به آن دست می زنند نمی تواند عواقب خوشایندی در حیطه کتاب های کودک و نوجوان داشته باشد.

مدیر نشر محراب قلم تصریح کرد: همواره جای این پرسش خالی است که حمایت از ناشر دولتی به چه منظور صورت می گیرد و اصلا یارانه در سیستم دولتی به چه معنی است! ناشر دولتی به خودی خود مورد حمایت واقع می شود و این ناشر خصوصی است که با استفاده از داشته ها و سرمایه شخصی خویش به فعالیت می پردازد. مسلما اگر قرار باشد ناشر دولتی بازهم مورد حمایت دولت واقع شود عملی تبعیض آمیز صورت گرفته است. دراین میان اگر وزارت ارشاد به عنوان نهادی متولی و مسئول ازهر دوی اینها یعنی ناشرخصوصی و دولتی حمایت کند می تواند در بهبود این تبعیض ها موثر باشد.

فریدون افزود: تصور می کنم ناشران خصوصی به لحاظ شیوه توزیع، مشتری مداری و سایر موارد بیش از ناشران دولتی می توانند به فعالیت بپردازند. البته آنچه اهمیت دارد این است که چه کتابی در حیطه کودک و نوجوان قرار است تولید شود و چه حرف هایی برای گفتن وجود دارد. با این اوصاف به نظر می رسد سیاست های در پیش گرفته شده در این وادی چندان موفقیت آمیز نبوده است.

این مدیر نشر خاطرنشان کرد: درحال حاضر خرید عمومی کتاب کودک به صفر رسیده و وام هایی که قرار بود از سوی ارشاد به ناشران اعطا شود بدون جواب و تکلیف مانده است. بنابراین اگر قرار باشد در سال جدید یارانه ارشاد از حوزه نشر کتاب کودک حذف شود به این معنی است که خوراک فرهنگی یک جامعه قطع شده است.