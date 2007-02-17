به گزارش خبرنگار مهر،‌ دلایل افزایش قیمت مسکن طی ماه های گذشته با نظرات وحرف وحدیث های بسیاری ازسوی کارشناسان و دست اندرکاران این بخش همراه بوده است.

‌دراین میان رسانه های خبری هریک بارها وبارها با انتشار و به تصویر کشیدن اخبار مربوط به افزایش قیمت مسکن درقالب گزارش و خبر و حتی گاه آگهی های تبلیغاتی ،‌ حضورپررنگی دراین بخش داشته اند.

هرچند که براساس نظریات اساتیدعلم ارتباطات ،‌اطلاع رسانی یکی ازمهم ترین رسالت های یک رسانه خبری به شمارمی آید اما بسیاری از کارشناسان حوزه ساخت وساز معتقدند عملکرد رسانه های خبری در زمینه ارائه دلایل افزایش قیمت مسکن طی ماه های اخیرتنها جنبه اطلاع رسانی نداشته ، بلکه عملا به افزایش قیمت ها دراین حوزه دامن زده است.

به گفته آنان ، ‌انتشار و به تصور کشیدن اخبار و گزارشاتی متعدد در راستای افزایش قیمت خرید و رهن و اجاره مسکن درمناطق مختلف شهر تهران وحتی برخی استان های کشور از سوی رسانه ها،‌ نه تنها مشکلات این بخش را کمتر نکرده بلکه بحران موجود دراین عرصه راعمیق تر و شرایط را برای خانه دار شدن آحاد جامعه سخت ترکرده است.

اما مطبوعاتی ها نظرات متفاوتی دراین زمینه دارند؛ برخی از آنان رسانه ها را در افزایش قیمت مسکن بی تقصیر دانسته و تاکید می کنند که اطلاعات منتشرشده در روزنامه ها و جراید در زمینه قیمت خرید و اجاره مسکن ازسوی دست اندرکاران این حوزه به خبرنگاران ارائه می شود.

این درحالی است که برخی از دیگر معتقدند که براساس برخی ازنظریات اقتصادی مسائل روانی بی شک در متغییرهای اقتصادی تاثیر گذار است.

محمد ابراهیمی دبیرسرویس اقتصادی روزنامه ایران با اشاره به نظریه انتظارات تورمی در اقتصاد به خبرنگار مهر گفت:‌ هم اکنون برخی از نظریه پردازان اقتصادی درحال بررسی در زمینه نظریه انتظارات تورمی در برخی از دانشگاه‌های دنیا هستند، بنابراین از نظر علم اقتصاد این یک اصل پذیرفتنی است که مسائل روانی درشکل گیری انتظارات مردم و عاملان اقتصادی تاثیر دارد.

به گفته وی، این در حالی است که انتظارات تورمی در افزایش قیمت برخی کالاها مانند مسکن نقش موثرتری دارد به طوریکه در اقتصاد کشور ما چه در سال های گذشته و چه اخیرا ، ‌نوع شکل گیری انتظارات تورمی در افزایش قیمت مسکن در کشور تاثیر گذار بوده است .

ابراهیمی با اشاره به ریشه های اقتصادی افزایش یا کاهش قیمت یک کالا ،‌ تصریح کرد:‌ مقوله عرضه و تقاضا ، ‌بیماری هلندی و ساختار اقتصادی ایران ازجمله ریشه های اقتصادی افزایش یا کاهش قیمت مسکن است.

وی تاکید می کند که براساس نظریه شکست بازار در مورد برخی کالاها صرفا مسئله عرضه و تقاضا باعث تغییر قیمت آن کالا نمی شود بلکه موارد دیگری نیز در تغییر قیمت موثر هستند که در این شرایط معمولا این وظیفه دولت ها است که دخالت کنند.

در همین حال، میرزاخانی سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد با تایید تاثیر متغیرهای روانی بر بازار و قیمت‌های مسکن اظهارداشت:‌ افزایش یا کاهش به‌وجود آمده در این بازار ناشی از متغییرهای روانی کوتاه مدت بوده و در طولانی مدت اثر آن از بین می رود.

این درحالی است که بیطرف سردبیر روزنامه جهان صنعت با تاکید بر این که مسائل اقتصادی عامل اصلی افزایش قیمت مسکن بوده اند ،‌ گفت: ‌رسانه ها نقش اطلاع رسانی داشته و نقشی در افزایش قیمت مسکن ندارند.

وی افزایش قیمت مصالح ساختمانی ، ‌نامتناسب بودن عرضه و تقاضای مسکن ،‌ افزایش دستمزد کارگر ،‌ افزایش نقدینگی و جذب آن در بخش مسکن و سیاست‌های اقتصادی نامناسب را از پارامترهای موثر در افزایش قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر عنوان کرد.

یزدانی مدیر مسئول روزنامه عصر اقتصاد هم با انتقاد از این که در کشور مردم هیچ توجهی به اطلاعات مطبوعات نمی کنند،‌تصریح می کند که اگر مردم در کشور براساس اطلاعات ارائه مطبوعات تصمیم بگیرند بسیار خوب است اما گله ما این است که مردم به این امر توجهی نمی کنند.

وی با اعلام آمادگی تمامی مطبوعات ها برای برگزاری نشستی با مسئولان برای ارائه راهکارها و حل معضل مسکن ، ‌گفت:‌ تمام مطبوعات آمادگی دارند که به منظور حفظ رفاه مردم به ساماندهی شرایط فعلی مسکن کمک کنند.

در همین حال، محسن مهدیان خبرنگار روزنامه کیهان در مورد نقش رسانه‌ها در بازار مسکن اظهارداشت: بدون شک رسانه در بازارهای اقتصادی موثر است و هر تیتر و مطلبی خارج از درستی یا نادرستی آن می‌تواند در قالب یک شوک روانی در تسریع تعادل و یا به هم‌ریختگی بیشتر بازار موثر باشد.

وی افزود: اما بحث بر سر میزان اثرگذاری رسانه است. بازار سکه، طلا و بورس با هر موج رسانه‌ای تکان می‌خورند اما به نظر می‌رسد بخش رسانه در حساس کردن بازار مسکن خیلی موثر نباشد و علت این کم‌اثری در نوع و مدل بازار مسکن است.

به گفته وی، به لحاظ نظری رسانه در شرایطی می‌تواند اثرگذار باشد که قیمت در بازار و توسط عرضه و تقاضا تعیین شود، تفاوت مسکن در کشور با دیگر بازارها در این است که قیمت مسکن با سازوکار بازار تعیین نمی‌شود و به عوامل برون‌بازار وابسته است. از این رو، در شرایط رکود و کمبود تقاضا همچنان قیمت مسکن بالا است، زیرا مالک بر اساس پیش‌بینی بروز متغیرهای معطوف به اقتصاد سیاسی می‌داند که کمبود تقاضا موقتی است. بنابراین، نمی‌توان تشویش بازار مسکن را همواره به رسانه حواله کرد.

مهدیان اشکال اساسی بازار مسکن را دراین دانست که دولت تکلیف خود را با بازار مسکن روشن نکرده است و در حالی که وزیر مسکن در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود گفته بود ساخت مسکن وظیفه دولت نیست، دولت مدام از حضور مافیای سهمگین مسکن حرف به میان می‌آورد.

این درحالی است که مجتبی قمری وفا دبیر اقتصادی خبرگزاری مهر نظر دیگری دارد. وی گفت: بی انصافی است که بگوئیم برخی رسانه‌ها نقشی در گرانی های مسکن نداشته‌اند، زیرا وقتی گزارشی غیر واقعی و هدایت شده از سوی برخی رسانه‌های پرتیراژ و سیاسی منتشر می‌شود، عملا این کار تاثیر خود را بر این بازار می گذارد.

وی در عین حال، سهم رسانه‌ها در گرانی‌های مسکن را بسیار ناچیز دانست و در ادامه به عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن اشاره کرد و اظهارداشت: اجرای برخی سیاست‌های دولت در بازار مسکن در سال‌جاری که با شکست مواجه شده نیز در گرانی‌های شکل گرفته در این بخش موثر بوده است. وی توضیح داد: برآوردهای کارشناسی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها از هدایت اکثریت وام‌های دریافتی در نوع‌های مختلف همچون وام کالا، بنگاه‌های زودبازده و ... به بخش مسکن حکایت دارد.

به اعتقاد وی، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و سایر بخش‌ها نیز خود به خود موجب سرازیر شدن سرمایه‌ها به بازار مسکن شده و این بازار را ملتهب کرده است. قمری وفا تاکید کرد: کاهش قیمت کاذب مسکن در تهران بستگی به سیاست‌های دولت در سال 86 خواهد داشت. وی به دولت توصیه کرد که از اجرای سیاست‌های همراه با "آزمون و خطا" برای بخش مسکن و رهایی آن از آشفتگی در سال 86 جدا خودداری کند.

دبیر اقتصادی خبرگزاری مهر از تزریق بیش از اندازه دلارهای نفتی به اقتصاد ایران در سال‌جاری انتقاد و ابراز عقیده کرد: تحلیل‌های کارشناسی بانک مرکزی نشان می‌دهد هم‌اکنون اقتصاد ایران سالیانه توانایی جذب کمتر از 32 میلیارد دلار دلاری‌های نفتی را دارد ولی هم‌اکنون رقم آن به بیش از 40 میلیارد دلار رسیده که این خود زنگ خطری برای بازارهای مختلف همچون سکه و طلا، آهن ، مسکن و ... است.