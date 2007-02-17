مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه مخالفت با استراتژی بوش را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یو اس ای تودی، این قطعنامه با نتیجه 246 رای مثبت در برابر 182 رای منفی به تصویب رسید. 17 جمهوریخواه با پیوستن به 229 دموکرات مخالف به این قطعنامه رای مثبت دادند. یعنی 246 نفر از 436 عضو مجلس از این اقدام حمایت کردند.

این در حالی بود که دو دموکرات -"جیم مارشال" از ایالت جرجیا و "جین تیلور" از ایالت می سی سی پی علیه آن رای دادند و شش عضو مجحلس نمایندگان آمریکا از جمله " دنیس راسترت" رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا به |آن رای ندادند.

این قطعنامه از نظامیان آمریکایی حمایت کرد، اما گفت که مجلس نمایندگان آمریکا طرح جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا را رد می کند.

"نانسی پلوسی"رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت :"کنگره به مردم آمریکا فرصتی برای شنیدن صدای دو حزب داد که چرا طرح رئیس جمهور راهی برای حرکت به سوی جلو نیست. "

وی افزود:" این رای باید یک پیام بسیار روشن و محکم را به رئیس جمهور آمریکا بفرستد."

رای گیری شب گذشته به یک هفته بحث نمایندگان آمریکایی که جدی ترین بحث از زمان حمله آمریکا به عراق در مارس سال 2003 بود، پایان داد.

طی هفته های آتی نیز کنگره آمریکا درباره بودجه برای جنگ علیه تروریسم بحث و رای گیری خواهد کرد.

دموکرات ها از زمان به دست گرفتن قدرت در سنای آمریکا، مخالفت های زیادی را با سیاست های بوش به ویژه سیاست های جدید وی در عراق نشان داده اند.

کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در تاریخ چهارم بهمن ماه پیش نویس این قطعنامه را به تصویب رسانده بود.