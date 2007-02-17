  1. بین الملل
  2. سایر
۲۸ بهمن ۱۳۸۵، ۹:۱۷

در جدی ترین اقدام خود از مارس 2003؛

مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه مخالفت با استراتژی بوش را تصویب کرد

مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه مخالفت با استراتژی بوش را تصویب کرد

مجلس نمایندگان آمریکا شب گذشته قطعنامه غیرالزامی مخالفت با استراتژی رئیس جمهوری این کشور مبنی بر اعزام 21 هزار و 500 نیروی کمکی آمریکا به عراق را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یو اس ای تودی، این قطعنامه با نتیجه 246 رای مثبت در برابر 182 رای منفی به تصویب رسید. 17 جمهوریخواه با پیوستن به 229 دموکرات مخالف به این قطعنامه رای مثبت دادند. یعنی 246 نفر از 436 عضو مجلس از این اقدام حمایت کردند.

این در حالی بود که دو دموکرات -"جیم مارشال" از ایالت جرجیا و "جین تیلور" از ایالت می سی سی پی علیه آن رای دادند و شش عضو مجحلس نمایندگان آمریکا از جمله " دنیس راسترت" رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا به |آن رای ندادند.

این قطعنامه از نظامیان آمریکایی حمایت کرد، اما گفت که مجلس نمایندگان آمریکا طرح جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا را رد می کند.

"نانسی پلوسی"رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت :"کنگره به مردم آمریکا فرصتی برای شنیدن صدای دو حزب داد که چرا طرح رئیس جمهور راهی برای حرکت به سوی جلو نیست. "

وی افزود:" این رای باید یک پیام بسیار روشن و محکم را به رئیس جمهور آمریکا بفرستد."

رای گیری شب گذشته به یک هفته بحث نمایندگان آمریکایی که جدی ترین بحث از زمان حمله آمریکا به عراق در مارس سال 2003 بود، پایان داد.

طی هفته های آتی نیز کنگره آمریکا درباره بودجه برای جنگ علیه تروریسم بحث و رای گیری خواهد کرد.

دموکرات ها از زمان به دست گرفتن قدرت در سنای آمریکا، مخالفت های زیادی را با سیاست های بوش به ویژه سیاست های جدید وی در عراق نشان داده اند.

کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در تاریخ چهارم بهمن ماه پیش نویس این قطعنامه را به تصویب رسانده بود. 

کد مطلب 449025

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها