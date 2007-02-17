در برنامه ریزی کلی برای بخش های پژوهشی موفق نبوده ایم / مشکل بودجه مشکل همیشگی مراکز پژوهشی است

دکتر محمد مهدی آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : کشور وضعیت خوبی درباره تعداد مقالاتی که در مجلات معتبر منتشر می شود، دارد اما در برنامه ریزی کلی برای بخش های تحقیقاتی چندان موفق نبوده ایم که باعث شده است، پیشرفت هایی که مدنظر است، دچار نقص شود.

رئیس پژوهشکده ابن سینا اضافه کرد : به طور طبیعی یک فعالیت پژوهشی نیازمند زیرساخت است و زیرساخت اصلی، نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و بودجه است. با حمایت از رشد این مراکز می توان با برنامه ریزی و داشتن نقشه راه، یک مرکز علمی بسیار قابل توجه ایجاد کرد.

آخوندی تأکید کرد: گسترش کار و تضمین روند اجرایی کار نیازمند بودجه است و درصد اختصاص یافته به پژوهش بسیار محدود است و در زمان مناسبی نیز به دست پژوهشگران نمی رسد.

رئیس پژوهشکده ابن سینا خاطرنشان کرد: به عنوان مسئول یک پژوهشکده همیشه با ریسک پذیری نگذاشته ایم کار محققان متوقف شود در حالیکه این موضوع باعث می شود که فعالیت عادی محققان مختل شود.

وی با اشاره به ضعف شرکت بخش خصوصی در روند تحقیقات گفت : در خارج از کشور به راحتی از پتانسیل بخش خصوصی و منابع مردمی در پژوهش های مشتری مدار استفاده می شود و گرانت های تحقیقاتی بر مبنای خواسته های مردم و در بخش بیماری های مختلف اعطا می شود. در واقع از علایق مردم به عنوان سرمایه های تحقیقاتی استفاده می شود.

این مدیر برتر پژوهشی گفت: در ایران همه چیز دولتی است در حالی که می توان از وقف ها و کمک های مردمی استفاده کرد.