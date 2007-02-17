باب گفتگو با ایران همچنان باز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تاگس اشپیگل،"بنیتا فررو -والدنر" در ادامه سخنان خود درجمع خبرنگاران در دهلی نو پایتخت هند تصریح کرد : از کشورهای همسایه ایران می خواهیم تا این کشور را برای از سرگیری مذاکرات هسته ای تشویق و ترغیب کنند.

کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه این اتحادیه دو راه را در قبال ایران در پیش گرفته، اظهار داشت : اگر چه قطعنامه شورای امنیت درباره تحریم های ایران را در جریان داریم، اما در عین حال باب گفتگو با این کشور را نیز همچنان باز می دانیم .

"والدنر" همچنین خاطر نشان کرد: از سرگیری مذاکرات هسته ای با ایران پیش شرط هایی دارد که باید به واسطه ایفای نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شود .

این درحالی است که وزرای امورخارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آخرین نشست خود در بروکسل، با حمایت از تحریم ایران به سبب فعالیتهای هسته ای صلح آمیز آن در عین حال برای انجام مذاکره با تهران اعلام آمادگی کردند.