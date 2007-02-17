تصویب اعتبار 340 میلیارد تومانی وام شهریه در دست بررسی کمیسیون تلفیق/ پوشش صددرصدی دانشجویان تحصیلات تکمیلی با وام شهریه

به گزارش خبرنگار مهر، معاون دانشجویی وزارت علوم شب گذشته در چهلمین گردهمایی معاونان و مدیران دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در چابهار گفت: توسعه دانشگاه های استان سیستان و بلوچستان بسیار قابل توجه است به گونه ای که نسبت دانشجو به کل جمعیت در این استان از رقم قابل ملاحظه ای برخوردار است و پس از تهران برترین استان کشور به شمار می آید.

محمود ملاباشی افزود: سیاست های معاونت دانشجویی وزارت علوم توسعه مسئله رفاهی بر اساس امکانات موجود و با محوریت کاهش تصدی گری دولت است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه همانطور که در قطعنامه معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ها در دانشگاه تربیت مدرس عنوان شده بود، سازمان مدیریت موافقت کرد اعتبارات فرهنگی و رفاهی به صندوق رفاه باز گردد.

معاون دانشجویی وزارت علوم به وام شهریه اشاره کرد و گفت: سال آینده پوشش وام شهریه برای دانشجویان دکترای و کارشناسی ارشد رشد قابل توجهی خواهد داشت به گونه ای که تمامی این دانشجویان می توانند از وام شهریه بهره مند شوند.

ملاباشی تاکید کرد: دولت تا 10 سال اعتباری مناسب برای وام شهریه دانشجویان تخصیص دهد تا پس از 10 سال با گردش مالی باز پرداخت این وام ها دیگر نیازی به حمایت دولت نباشد.