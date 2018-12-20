سندروم تخمدان پلی کیستیک برای زنان میانسال مشکل ساز است

به گزارش خبرنگار مهر، سندروم متابولیک ریسک ابتلا به دیابت و بیماری قلبی-عروقی را افزایش می دهد.

محققان دانشگاه میشیگان در مطالعه خود، ۴۹۶ زن را از لحاظ ابتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک مورد بررسی قرار دادند که ۱۲ درصد آنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک تشخیص داده شدند.

در طول متوسط ۱۱ سال پیگیری وضعیت شرکت کنندگان، زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک در مقایسه با زنان فاقد این مشکل، حدود ۳ سال زودتر مبتلا به سندروم متابولیک شدند.

«میا پنگ»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «اگرچه مطالعه ما نشان می دهد که سندروم تخمدان پلی کیستیک شروع زودهنگام ابتلا به سندروم متابولیک را پیش بینی می کند، اما وزن همچنان فاکتور پرخطر اصلی در این زمینه است.»

وی در ادامه می افزاید: «بدون توجه به وجود سندروم تخمدان پلی کیستیک، باید توجه داشت که حفظ وزن سالم بسیار مهم است.»

سندروم تخمدان پلی کیستیک یک اختلال هورمونی است که بر دوره عادت ماهانه زنان تاثیر گذاشته و موجب طولانی شدن یا بی نظمی آن می شود و همچنین باردار شدن را دشوار می کند. از هر ۱۰ زن، یک زن در سنین باروری دچار این سندروم می شود.

سندروم متابولیک هم معمولا با وجود سه مورد یا بیشتر از مشکلات زیر تعریف می شود: چربی اضافی دور کمر؛ فشارخون بالا؛ افزایش تری گلیسیریدها؛ افزایش قندخون و میزان پایین HDL (کلسترول خوب).