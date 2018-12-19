دپوی کالای قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریالی در منزل مسکونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا ایران نژاد گفت: ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی این شهرستان در راستای اجرای طرحی از دپوی کالای قاچاق در یک منزل مسکونی مطلع شدند.

وی افزود: ماموران ضمن هماهنگی قضائی در بازدید از این منزل بیش از ۲۵ هزار قلم انواع ظروف آشپزخانه قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ ایران نژاد با اشاره به ارزش ۱۰ میلیارد ریالی این لوازم بیان داشت: در این رابطه یک نفر دستگیر و تحویل مقامات قضائی شد.

فرمانده انتظامی سیرجان در پایان گفت: گسترش قاچاق کالا و ارز اثرات منفی فراوانی بر تولید داخلی دارد و امنیت اقتصادی جامعه را برهم می زند از این رو پلیس با جدیت با متخلفان اقتصادی برخورد خواهد داشت.