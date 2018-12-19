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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱:۱۹

فرمانده انتظامی استان کرمان:

۶۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بم کشف شد

۶۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بم کشف شد

کرمان - فرمانده انتظامی استان کرمان از توقیف دو دستگاه تانکر سوخت رسان و کشف ۶۰هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار رضا بنی اسدی فر بیان داشت: ماموران دایره مبارزه با کالای قاچاق پلیس آگاهی بم با انجام اقدامات اطلاعاتی از حمل سوخت قاچاق از محورهای شهرستان مطلع شدند.

بنی اسدی فر بیان داشت: ماموران به دو دستگاه  تانکر سوخت قاچاق در محور بم- زاهدان مشکوک و با هماهنگی مقام قضائی آن ها را متوقف و در بازرسی از خودروها ۶۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ۲ نفر را در این رابطه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان در پایان با بیان این که متهمان با تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شدند، از شهروندان خواست: هرگونه موارد مشکوک در خصوص سوخت قاچاق را از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 4490360

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    نظرات

    • IR ۰۹:۳۲ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
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      پاسخ
      خسته نباشید به نیروی انتظامی. به امید کشفیات بیشتر و هر روزه

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