۶۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بم کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار رضا بنی اسدی فر بیان داشت: ماموران دایره مبارزه با کالای قاچاق پلیس آگاهی بم با انجام اقدامات اطلاعاتی از حمل سوخت قاچاق از محورهای شهرستان مطلع شدند.

بنی اسدی فر بیان داشت: ماموران به دو دستگاه تانکر سوخت قاچاق در محور بم- زاهدان مشکوک و با هماهنگی مقام قضائی آن ها را متوقف و در بازرسی از خودروها ۶۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ۲ نفر را در این رابطه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان در پایان با بیان این که متهمان با تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شدند، از شهروندان خواست: هرگونه موارد مشکوک در خصوص سوخت قاچاق را از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.