نهم دی ماه پایانی بر فتنه ها و نقشه های شوم دشمنان بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه بیت المقدس استان کردستان، سرهنگ محمد رضا حیدری اظهارداشت: در ۹ دی سال ۸۸ مردم در استان ‌ها و شهرهای مختلف کشور با بصیرت وارد صحنه شدند و حرکت هوشمندانه ‌ای را صورت دادند.

وی افزود: دستگاه ‌های دروغ پراکنی نظام سلطه به دنبال کوچک شمردن حماسه نهم دی ماه هستند در حالی که این روز شاهد حضور همراه با شکوه و بصیرت مردم بود و تاکیدی بر هویت ملی، هویت تاریخی، هویت مذهبی و هویت ارزشی این مرز و بوم داشت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان قروه ادامه داد: حماسه نهم دی ماه باید در تاریخ ایران اسلامی ثبت و ماندگار شود که نسل ‌های آینده نیز بر آن افتخار کنند.

حیدری یادآور شد: حضور میلیونی مردم در حماسه نهم دی ماه در واقع یک واکنش هوشمندانه و به موقع بود به نقشه ‌ها و اقدامات و برنامه ‌های معاندان نظام جمهوری اسلامی که سرافکندگی آنان را به همراه داشت.

وی با بیان اینکه مراسم گرامیداشت روز نهم دی که ملت ایران اسلامی حماسه ‌ای ماندگار را رقم زدند با شکوه هر چه تمام ‌تر برگزار شود، بیان کرد: تجمع بزرگ مردم انقلابی شهرستان قروه در گرامیداشت حماسه ۹ دی در سالن ۹ دی سپاه قروه و در همین تاریخ برگزار می شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان قروه گفت: پیشنهاد برگزاری مراسم مشابه در بخش‌ های تابعه شهرستان قروه نیز به فرمانداری ارائه شده است که توسط فرمانداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حیدری در پایان سخنان خود اظهارداشت: دانشگاه ‌های سطح شهر نیز می ‌توانند با محوریت دانشگاه آزاد اسلامی قروه در این روز فرخنده ویژه برنامه ‌ای را برگزار کنند.