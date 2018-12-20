به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه یکی از تأکیدات، لازم‌الاجرا بودن مصوباتی است که محصول و خروجی جلسات تشکیل‌شده است، افزود: هدف از برگزاری جلسات این است که خروجی آن منتج به مصوبات مهم و تأثیرگذاری برای توسعه استان شود، ازاین‌رو اجرایی شدن این مصوبات می‌تواند به مطلوبیت و خروجی مؤثر جلسات کمک کند.

وی با اشاره به اینکه امروز با مشکلاتی در عرصه اقتصادی مواجه بوده و این انتظار از بخش خصوصی می‌رود که با ارائه راهکارهایی بتواند دولت را در برون‌رفت از این دغدغه‌ها همراهی کند، تصریح کرد: یکی از گام‌های مؤثر در حل این مشکلات، برداشتن موانع پیش روی سرمایه‌گذاری و تسهیل در روند این امور است؛ چراکه معتقدیم ایجاد اشتغال باید از سوی بخش خصوصی صورت گیرد.

استاندار زنجان در ادامه با یادآوری اینکه امروز نیازمند افزایش میزان ریسک‌پذیری مدیران در تصمیم‌گیری‌ها هستیم و بخش خصوصی می‌تواند دولت را در رسیدن به این مهم یاری کند، اظهار کرد: یکی از مواردی که امروز باید توسط مدیران به جد دنبال شود، پیگیری تصمیماتی است که در جلسات گرفته می‌شود، به همین خاطر حضور مدیران در جلساتی که خروجی آن منتج به تصمیم‌گیری‌های مهمی برای استان می‌شود، الزامی است.

حقیقی همچنین از سرمایه‌گذاران به‌عنوان سفیران توسعه در استان یادکرد و با بیان اینکه مدیریت استان همه تلاش خود را در راستای جذب سرمایه‌گذاری در این منطقه به‌کار گرفته است، گفت: امروز برای ایجاد سرمایه‌گذاری در استان، نیاز به فضایی توأم با آرامش داریم، لذا این انتظار از مدیران می‌رود که انضباط کلامی را بیش از گذشته مدنظر قرار داده و صحبت‌ها به‌گونه‌ای باشد که منجر به سوءبرداشت نشود.