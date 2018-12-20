خبرگزاری مهر - گروه استانها: بازار سنندج و بازار سایر شهرستانهای استان کردستان روزهای شلوغی را سپری میکنند و مردم در تلاش و تکاپو برای تأمین اقلام شب یلدا هستند. شلوغی غیرقابلتوصیف بازار در کنار اختلاف قیمت کالاهای اساسی و موردنیاز مردم در این روزهای پایانی فصل پاییز باعث شده است تا نگرانیها در خصوص وضعیت بازار نیز افزایش یابد.
بازار کالاهای اساسی و موردنیاز مردم در این روزها طرفدار زیادی دارد و به همین دلیل در جلو مغازههای مختلف در داخل بازار بهویژه سنندج گاهی صفهای طولانی نیز تشکیل میشود.
تفاوت قیمت کالاهای موردنیاز مردم در این روزها نیز از نگرانیهای جدی شهروندان سنندجی است بهگونهای که یک قلم کالا در یک بخش از بازار و در مغازههای مختلف با قیمتهای متنوعی عرضه میشود و این مهم باعث نگرانی جدی مردم شده است.
یکی از خریداران در بازار سنندج که در حال خرید میوه بود، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: متأسفانه وضعیت قیمتها مناسب نیست و مشکل جدیتر اختلاف قیمت یک نوع میوه و یا حتی یک کالا در مغازههای مختلف است.
اختلاف قیمت کالاها در سنندج بالاست
این شهروند سنندجی ادامه داد: در همین مسیر یک نوع سیب با چندین قیمت عرضه میشود و متأسفانه نظارتی روی بازار نیست و این موضوع برای سایر کالاهای موردنیاز مردم در آستانه شب یلدا نیز وجود دارد و من یک نوع آجیل را در چندین مغازه قیمت کردم که هر کسی یک قیمتی اعلام میکرد.
وی ضمن گلایه از نوع نظارتها بر بازار از سوی سازمانهای مسئول، افزود: بههرحال مسئولان باید به فکر مردم باشند و البته فروشندگان نیز لازم است که همواره جانب انصاف را رعایت کرده و تلاش کنند تا مردم کمتر دچار مشکل شوند.
بازدیدهای خبرنگار مهر از بازار سنندج طی سه روز منتهی به شب یلدا نشان میدهد که قیمتها همچنان لحظهای تغییر میکند و شرایط بهگونهای است که مردم مجبورند کالاهای موردنیاز خود را با قیمتهای بیشتر خریداری کنند.
یکی از فروشندگان آجیل در سنندج در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت قیمت ها و گلایه مردم از اینکه هر مغازه ای با یک قیمت خاص کالا عرضه می کند، بیان کرد: میزان کیفیت با هم تفاوت دارد و به همین دلیل اقلام با کیفیت بالاتر با قیمت بیشتر عرضه می شوند.
عرضه مرغ با قیمت هر کیلو ۱۴ هزار تومان
وی با بیان اینکه ما نیز تکلیف خود را در این بازار نمی دانیم، عنوان کرد: من دو هفته قبل آجیل تهیه کردم و روز سه شنبه باز هم اقدام به خرید آجیل کردم که متاسفانه این بار مجبور شدم قیمت بیشتری بپردازم و به همین دلیل باید با قیمت بیشتری به مردم نیز عرضه کنم.
از بعد از ظهر چهارشنبه و سه روز مانده به شب یلدا قیمت مرغ به یک باره در سنندج روند فزونی گرفت و با قیمت هر کیلو ۱۴ هزار تومان نیز عرضه می شد.
یکی از فروشندگان مرغ در سنندج در خصوص دلیل افزایش قیمت مرغ به خبرنگار مهر گفت: هفته قبل قیمت مرغ حدود ۱۰ هزار تومان بود ولی امروز تا ۱۴ هزار تومان نیز رسید که ما به عنوان فروشنده مجبوریم بر اساس قیمتی که اعلام می شود، مرغ را به مردم عرضه کنیم.
در همین حال مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: تمام تلاش ما و سایر سازمان های مسئول در استان کردستان تشدید نظارت ها بر بازار در راستای کنترل قیمت هاست.
نجیم حسینی ادامه داد: در آستانه شب یلد و یک هفته زودتر از آن نیز اکیپ های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی و سایر ادارات و سازمان های مسئول برای نظارت بهتر بر بازار تشکیل شده است و تمام تلاش ما بر این بوده که با تخلفات احتمالی برخورد کنیم.
لزوم مشارکت مردم برای کنترل قیمت ها در بازار
وی با بیان اینکه میزان و سطح کار گسترده است، یادآور شد: همکاری و مشارکت مردم در خصوص نظارت بهتر بر بازار یکی از نیازهای اصلی و ضروری است و انتظار می رود که مردم نیز در این مسیر کمک ما باشند و تخلفات احتمالی را به ما گزارش کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان گفت: مردم در جریان باشند که برای اطلاع دادن در خصوص تخلفات احتمالی در بازار از جمله گرانفروشی متحمل هیچ هزینه ای نمی شوند و ما قول می دهیم که در کوتاهترین زمان ممکن درخواست های آنها را رسیدگی و متناسب با میزان تخلف رای صادر کنیم.
بدون شک یکی از نیازهای اصلی مردم در این روزهای بازار در استان کردستان افزایش نظارت بر بازار است و در همین راستا کنترل و یا حتی تثبیت قیمت ها باید به عنوان یکی از اولویت های اصلی در دستور کار قرار گیرد تا همه بتوانند در کنار خانواده خود شب یلدای خوب را سپری کنند.
نظر شما