بابک عاطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان آذرماه ۳۴۹ قطعه زمین از سوی بنیاد مسکن به متقاضیان برای ساختوساز در روستاهای استان واگذار شده است.
وی افزود: بیشترین واگذاری مربوط به مناطق زلزلهزده بود به گونهای که بیش از نیمی از این واگذاریها در شهرستان های گیلانغرب، سرپل ذهاب و ثلاث باباجانی انجام شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه بیان کرد: با توجه به ماده ۴ قانون ساماندهی بنیاد مسکن پس از اینکه زمین در محدوده طرح هادی مصوب شد واگذاری با هدف ساختوساز و مقاومسازی انجام می شود.
به گفته عاطفی، بعد از وقوع زلزله سال گذشته کرمانشاه و تخریب ساختمانها مردم تمایل بیشتری به ساخت ساختمانهای مقاوم دارد.
وی افزود: بر اساس درخواست متقاضیان مطابق روال هر ساله واگذاری زمین به متقاضیان انجام می شود.
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