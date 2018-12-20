فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع ۸۰۰۶ کیلومتر محور مواصلاتی در سطح استان کرمانشاه ۵۱۵۱ کیلومتر راه روستایی است.

وی با بیان اینکه ۳۲۴۲ کیلومتر از این راه‌ها آسفالت شده است، افزود: ۱۹۰۹ کیلومتر از آن راه خاکی و شوسه است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه گفت: مسئولیت آسفالت و انجام زیرسازی ها در محورهای مواصلاتی بر عهده اداره راه و شهرسازی است و اداره راهداری و حمل و نقل تنها وظیفه نگهداری راه‌ها را برعهده دارد.

به گفته این مقام مسئول، از سال ۹۵ تاکنون آمار این راه‌ها تغییری نداشته است.