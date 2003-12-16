سردار قاليباف: پليس عراق به منظور تامين امنيت منطقه بايد تجهيز و بازسازي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، سردار پاسدار محمد با قر قاليباف كه در اجلاس منطقه اي اينترپل پيرامون وضعيت عراق و آثار آن بر كشورهاي همسايه سخن مي گفت ، با بيان اين مطلب افزود: براي ايجاد امنيت مطلوب در منطقه و كنترل بيشتر مرز هاي عراق علاوه بر موارد فوق بايد در اين اجلاس اقدامات ديگري نظير ايجاد زمينه هاي مناسب در جهت تبادل سريع اطلاعات، همكاري كشورها در شناسايي قاچاقچيان اموال فرهنگي كشور عراق و تدوين استراتژي مناسب درجهت تعامل صحيح بين كشورهاي منطقه را نيز صورت داد.

وي در ادامه مقوله امنيت را فرآيند تعامل دو حوزه نظري و عملي در عرصه حيات اجتماعي و سياسي دانست و اظهار داشت: تامين امنيت نه تنها از وظايف اصلي دولت ها و نمايندگان عالي رتبه آنهاست بلكه بستر اجراي سياست هاي دولت ها در حيطه قلمرو آنها نيز مي باشد.

وي تشكيل اين اجلاس را نقطه عطفي در توسعه همكاري هاي منطقه اي و زمينه ساز تحول جديد در حركت هماهنگ و منسجم پليس كشورها خواند و تصريح كرد: موقعيت ژئوپليتيكي منطقه و حضور نيرو هاي نظامي آمريكا و كشورهاي هم پيمانش ، منطقه را دستخوش تغييرات جدي و بحران هاي جديدي كرده است .

وي اضافه كرد: در كنار وضعيت آشفته منطقه از سوي ديگر در حال حاضر جرايم مرزها را درنورديده و مجرمين با بهره گيري از تكنولوژي روز ، ضريب ريسك پذيري را افزايش داده و دامنه فعاليت پليس را ازيك ناحيه ، استان و كشور فراتر برده اند.

قاليباف افزود: سازمان يافتگي برخي جرايم از قبيل مواد مخدر كه حجم گردش پول درآن چيزي نزديك به دو برابر درآمد انرژي در جهان است ، كار را سنگين تر و مسووليت را خطيرتركرده است ، همچنين گروهها و سازمان هاي تروريستي بي بهره از منطق امنيت كشورهاي منطقه را به مخاطره انداخته است و متاسفانه بعضا مورد حمايت برخي قدرت هاي مدعي مبارزه با تروريسم نيز قرار گرفته اند.

فرمانده نيروي انتظامي گروههاي مافيايي اقتصادي را نيز از ديگر مقوله هاي مهم ضد امنيتي دانست و اضافه كرد: دستيابي مجرمين به اينترنت و گسترش جرايم رايانه اي پليس را با مشكل جديدي مواجه كرده است.

وي همچنين ادامه داد: اين مسايل و ساير موارد نشان از ضرورت يك تصميم جمعي و تدوين يك استراتژي براي منطقه دارند كه اميدوارم اين اجلاس آغاز مناسبي جهت تحقق اين مهم باشد.

سردار قاليباف در تشريح عملكرد ايران در زمينه مقابله با پديده تروريسم گفت: جمهوري اسلامي ايران با اجراي قطعنامه هاي 1373، 1455 و 1390 سازمان ملل متحد عزم خود را براي مقابله جدي با تروريسم به اثبات رسانده و گزارش اخير اين سازمان نيز بيانگر اين حقيقت است.

وي تصريح كرد: ايران در راستاي اجراي قطعنامه هاي فوق حدود 225 نفر از اعضاي گروه القاعده را به كشورهاي مربوطه تحويل داده و تعداد ديگري از آنها را نيز در داخل كشور بازداشت كرده است.

قاليباف در خاتمه اظهار داشت: نيروي انتظامي ايران به دليل دستيابي به فن آوري هاي جديد نرم افزاري توانسته با منطق جديدي با جرم و مجرمين برخورد كرده و نسبت به مهار و كاهش برخي جرايم توفيقات خوبي داشته باشند و در صورت تبادل اطلاعات و انتقال تجربيات با پليس كشورهاي همسايه و دبير خانه اينتر پل قادر خواهد بود پليس مقتدري در منطقه ايجاد نمايد.